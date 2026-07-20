Leo Messi rompe su silencio tras la derrota de Argentina en la final del Mundial: "Va a costar que cierre esta herida"

El atacante argentino se ha pronunciado en redes sociales el día después del tropiezo ante España, a la que ha querido felicitar. Además, el '10' recuerda lo conseguido por el combinado de Scaloni: "Este grupo llegó a dos finales consecutivas de la Copa del Mundo"

Leo Messi ha roto su silencio tras la derrota de Argentina en la final del Mundial 2026. El '10' no tuvo su actuación soñada ante España en el MetLife Stadium, en un partido en el que el combinado de Lionel Scaloni no pudo tirar entre los tres palos. Además, el jugador de Inter Miami se quedó sin la Bota de Oro al no poder superar a Kylian Mbappé en la clasificación, que se quedó con la marca de diez tantos para llevarse el premio.

El atacante de Argentina, además, ha disputado, a falta de confirmación oficial, su último Mundial, despidiéndose de un torneo en el que fue el líder de los de Lionel Scaloni, firmando ocho goles y cuatro asistencias. Sin embargo, las malas sensaciones en el encuentro ante España le costó el título a la Albiceleste, que incluso puede acabar siendo sancionada por sus conductas violentas una vez pitado el final del partido en el MetLife Stadium.

Leo Messi dice adiós al Mundial 2026 con elogios

Pese a su discutible final del Mundial contra España, Leo Messi se llevó los elogios del seleccionador de Argentina: Lionel Scaloni: "Tiene 39 años, muchachos, es una cosa increíble. Yo de mi parte tenía clarísimo que iba a jugar hasta que quisiera, pero que la gente esté orgullosa de su equipo, de Leo, de lo que ha hecho, el mejor futbolista que ha pisado un campo de fútbol, no va a cambiar nada",

Tras ello, Leo Messi no ha confirmado si se retira ya de la selección argentina o no. A sus 39 años, es difícil pensar que pueda jugar el próximo Mundial de 2030 en España, Portugal, Marruecos, por lo que el anuncio podría llegar en los próximos meses. Por el momento, el atacante pone el foco en la temporada con Inter Miami y en seguir sumando buenas noticias en la MLS tras el varapalo de caer derrotado en la final del Mundial 2026.

Leo Messi: "El dolor es muy grande"

Messi se abrió para explicar sus sensaciones en el día después de la derrota en la final del Mundial: "El dolor es muy grande y va a costar que cierre esta herida. Pero también me quedo con todo lo bueno. Con los partidos que dimos vuelta dejando todo y que quedarán para siempre en la memoria, con el apoyo de un país entero que junto con el trabajo y el esfuerzo de este grupo nos llevó a volver a estar, una vez más, entre los mejores del mundo".

Por otro lado, Leo Messi no dudó en felicitar a 'La Roja' por su Mundial logrado: "Hoy cuesta valorar lo que hicimos, pero este grupo llegó a dos finales consecutivas de la Copa del Mundo. Muchas gracias de corazón por cada saludo y por cada mensaje. Una vez más logramos unirnos como país y estar todos juntos, compartiendo el inmenso orgullo de ser argentinos. También quiero felicitar a España por el campeonato.

Leo Messi abre el debate del Balón de Oro

Con este mensaje cierra Leo Messi un torneo en el que ha vuelto de dejar huella pero no ha sido lo determinante que tiende a ser en este tipo de partidos. Además, sus últimos partidos con España en el Mundial 2026 le podría costar el Balón de Oro, que mantiene un debate abierto en el que podrían entrar también Lamine Yamal, Rodri, MVP del torneo o Harry Kane, que ha sido determinante para llevar a Inglaterra a semifinales.

Sin embargo, Leo Messi, que se despidió del Mundial entre lágrimas, será uno de los candidatos para poder conquitar el próximo Balón de Oro, dada su actuación con Argentina en este torneo de selecciones. Los ocho goles y cuatro asistencias le podrían dejar cerca de conseguirlo, pese al serio candidato que puede ser Rodri, uno de los mejores jugadores de España y clave para que 'La Roja' haya levantado el título en New Jersey.