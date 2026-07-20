Rodri, Balón de Oro del Mundial y líder del triplete de premios para la Selección

La selección de Luis de la Fuente también arrasó en los premios individuales, el jugador del City termina siendo gran protagonista al ser elegido MVP del torneo, mientras Unai Simón fue reconocido como el mejor portero y Pau Cubarsí recibió el galardón al mejor jugador joven

Si España tiene una segunda estrella, buena parte de la culpa la tiene Rodri Hernández. El centrocampista ha terminado firmando un Mundial descomunal, dominando cada partido desde la sala de máquinas y ejerciendo de auténtico líder sobre el césped.

Su actuación en la final ante Argentina fue el último capítulo de un campeonato que terminó con el reconocimiento más prestigioso a nivel individual: el Balón de Oro del Mundial.

El futbolista del Manchester City, que ya conquistó el Balón de Oro en 2024, volvió a demostrar que no tiene rival en su posición. Después de superar una larga lesión y llegar al torneo rodeado de incógnitas, respondió con ocho exhibiciones consecutivas para convertirse en el gran motor de la selección española.

Su influencia fue mucho más allá de las sensaciones. Rodri completó los ocho partidos titular y firmó un registro histórico con más de 650 pases completados, la cifra más alta conseguida por un futbolista en una misma edición de la Copa del Mundo. Todo ello acompañado por un espectacular porcentaje de acierto superior al 93%.

Además, lideró el torneo en pases completados en el último tercio del campo, con 170 entregas acertadas, superando incluso registros que parecían inalcanzables como los que firmó Xavi Hernández en Sudáfrica 2010 o él mismo en el Mundial de Qatar 2022.

Unai Simón levanta el Guante de Oro

El dominio español en los premios individuales también tuvo continuidad bajo palos. Unai Simón fue elegido mejor portero del Mundial después de completar un campeonato prácticamente perfecto.

El guardameta del Athletic Club únicamente encajó un gol en todo el torneo, el recibido frente a Bélgica en los cuartos de final, y volvió a resultar decisivo en los momentos de mayor exigencia. Sus intervenciones frente a Francia, su seguridad durante toda la competición y la serenidad transmitida en la final terminaron convirtiéndolo en el merecido ganador del Guante de Oro.

Cubarsí confirma el relevo generacional

La lista de reconocimientos españoles la completó Pau Cubarsí. El central del FC Barcelona fue designado mejor jugador joven del Mundial tras firmar un campeonato sobresaliente pese a su juventud.

Lejos de acusar la presión de una cita de semejante magnitud, Cubarsí se consolidó como uno de los grandes líderes de la defensa española, mostrando una madurez impropia de su edad tanto con balón como en tareas defensivas. Su irrupción confirma el extraordinario futuro que tiene por delante la selección española, que combina la experiencia de futbolistas como Rodri con una nueva generación preparada para marcar una época.

España domina todos los premios individuales

La conquista del Mundial quedó reflejada también en el reparto de los galardones. España monopolizó los principales reconocimientos del campeonato gracias al liderazgo de Rodri, la seguridad de Unai Simón y la irrupción de Pau Cubarsí.

Tres premios individuales que resumen a la perfección el dominio de una selección que no solo levantó la Copa del Mundo, sino que también reunió en sus filas al mejor jugador del torneo, al mejor portero y al mejor joven, una demostración más de que el equipo de Luis de la Fuente gobernó el Mundial de principio a fin.

Baena logra un hito histórico e inédito

Álex Baena escribió una página inédita en la historia del fútbol, al convertirse en el primer futbolista que conquista de forma consecutiva la Eurocopa, los Juegos Olímpicos y el Mundial, después de la victoria de España en la final de Nueva Jersey ante Argentina.

El centrocampista del Atlético de Madrid completa así una secuencia perfecta iniciada en el verano de 2024, cuando formó parte de la selección dirigida por Luis de la Fuente que conquistó la Eurocopa de Alemania tras derrotar a Inglaterra en la final de Berlín.

Apenas unas semanas después volvió a celebrar otro gran título internacional. Ya con la selección olímpica que dirigía Santi Denia, España se proclamó campeona de los Juegos Olímpicos de París al imponerse a Francia en la final y lograr la segunda medalla de oro de la historia del fútbol español.Dos años más tarde, Baena volvió a formar parte del grupo de Luis de la Fuente que levantó la segunda Copa del Mundo para España, completando una trilogía inédita de títulos con la selección.

A sus 25 años, el almeriense suma ya los tres grandes campeonatos del fútbol internacional con España y se convierte en el primer internacional que enlaza de manera consecutiva la conquista de una Eurocopa, unos Juegos Olímpicos y un Mundial.

Un logro que, aunque no de forma consecutiva, solo habían completado hasta ahora dos futbolistas, precisamente argentinos: Leo Messi y Ángel Di María. Ambos conquistaron el oro olímpico en Pekín 2008, la Copa América en 2021 y 2024 y el Mundial de Catar 2022.