Rodri se pronuncia desde la celebración de España: "Ganar con tu país es lo más bonito que hay, sobre todo un Mundial"

El MVP del Mundial, junto con Ferran Torres, Luis de la Fuente, Rafael Louzán y Pedro Sánchez, han querido destacar el éxito de España en este torneo de selecciones: "Contuvimos muy bien a Argentina"

La selección española ya se encuentra celebrando por las calles de Madrid el Mundial conquistado en el día de ayer, tras la victoria ante Argentina en el MetLife Stadium. En este sentido, una de las paradas de la rúa es en La Casa Real, dónde los Reyes han recibido a los campeones. Otra de ellas ha sido Moncloa, dónde han hablado diferentes miembros de la expedición, como Rodri, Ferran Torres, Luis de la Fuente o Rafael Louzán.

Luis de la Fuente: "Este es el mejor equipo del mundo"

Por un lado, uno de los que hablaron fue el seleccionador de España, Luis de la Fuente: "Hemos vivido con emoción y orgullo representar a un país maravilloso, con una afición volcada. Ahora estamos muy felices. Todo es más sencillo cuando tienes una relación de futbolistas maravillosos, ejemplares y que te hacen las cosas más fáciles".

De esta manera, Luis de la Fuente siguió destacando el grupo de jugadores que tiene y con los que ha contado para llevarle a lo más alto en este Mundial 2026: "Este es el mejor equipo del mundo, con letras mayúsculas. Eso es lo que les hace todavía mucho más grandes, esa sensación de que no vas a perder nunca. Con esa seguridad afrontamos todos los partidos".

Rodri: "Sin ninguna duda es mi título más especial"

Por otro lado, Rodri, que fue elegido MVP del Mundial, no tuvo dudas en elegir este torneo como el "más especial": "Sin ninguna duda es mi título más especial, ganar con tu país es lo más bonito que hay, sobretodo un Mundial. Esta generación ha crecido viendo a los Iniesta, Casillas levantando la Copa y hacerlo nosotros es lo más grande que puedes hacer en el fútbol".

El jugador del Manchester City y de la selección española apunta la actuación del equipo en la final ante el combinado de Lionel Scaloni: "Afortunadamente no ha habido momentos de pasarlo muy mal, creo que hemos hecho un Mundial muy completo. La final es el partido más complicado, aunque es cierto que contuvimos muy bien a Argentina".

Ferran Torres: "Muy contento de poder ver la ilusión que hay en los niños"

Ferran Torres, goleador en la final entre España y Argentina, no pudo esconder sus emociones: "Voy volando literalmente, porque hemos vuelto de Nueva York. Muy contento de poder ver la ilusión que hay en los niños, y ahora a hacer la rúa y celebrar con todos los españoles. Siempre hay que seguir creyendo, al final todo llega con trabajo y esta vez así ha sido".

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, también se pronunció durante la celebración de 'La Roja': "Lo primero, agradecer a la Federación porque sé que es un esfuerzo para venir a compartir con todos este triunfo. En segundo lugar, dar unas inmensas gracias al cuerpo técnico y a los jugadores por el juego, por el esfuerzo y por la victoria. Hemos disfrutado mucho de vuestro juego".

Rafael Louzán: "Hemos conseguido la segunda estrella para nuestro país"

El presidente del Gobierno, que estuvo presente en la final entre España y Argentina, añadió que "hacer bueno aquello que decía Luis Aragonés de que "las finales no se juegan, se ganan". Son dos de dos, y por qué no, en 2030 soñar que no hay dos sin tres, y encima siendo España país anfitrión".Por último, Rafael Louzán, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, tomó la palabra desde la Moncloa: "Agradecer a toda la afición española. Hemos conseguido la segunda estrella para nuestro país, y ese sentimiento de unión de un país en torno a su selección es lo más grande que se puede vivir, así que os pido esa últma ovación para Luis de la Fuente y para todos y cada uno de nuestros jugadores".