Luis de la Fuente separa a Lamine Yamal de Lionel Messi: "Messi es inigualable"

El seleccionador español confirma que la joya del FC Barcelona está disponible para la final del Mundial ante Argentina, analiza al capitán argentino y revela el consejo solicitado a Vicente del Bosque, en una rueda de prensa marcada por la tensión y los abucheos

Luis de la Fuente habla en la rueda de prensa previa a la final del Mundial 2026Selección española vía X (@SEFutbol)

La primera vez que Luis de la Fuente intentó detener a Lionel Messi con un marcaje individual, el plan resistió hasta que una tarjeta amarilla obligó a cambiar al defensor. Después, el argentino marcó cuatro goles. Muchos años más tarde, el técnico vuelve a encontrarse con él en el mayor escenario posible.

España y Argentina disputarán este domingo la final del Mundial 2026 en Nueva Jersey. Antes del duelo, el seleccionador frenó las comparaciones entre Messi y Lamine Yamal, confirmó que el extremo está disponible y dejó claro que la Roja no modificará su identidad para vigilar únicamente al capitán de la Albiceleste.

De la Fuente separa a Lamine Yamal de Lionel Messi

La presencia de ambos en el partido decisivo ha alimentado el relato del relevo generacional. Messi, a sus 39 años, puede revalidar el título mundial; Lamine, con 19, busca su primera estrella después de convertirse en uno de los referentes del equipo español. De la Fuente, sin embargo, se negó a convertir la final en una comparación individual.

“Lamine tiene que ser Lamine, porque Messi es alguien inigualable”, afirmó durante la rueda de prensa oficial. El seleccionador elogió al argentino por mantener su influencia en el campeonato y pidió proteger el crecimiento del atacante español sin imponerle una referencia imposible.

“Messi tiene un talento descomunal y es un ejemplo para los más jóvenes por todo lo que está haciendo en el Mundial a su edad. A Lamine, de la manera que mejor se le puede ayudar, es potenciando sus características, porque tiene un potencial de futuro excepcional”, añadió.

De la Fuente también despejó las dudas sobre el estado físico del jugador del Barcelona. Lamine había terminado con una ligera molestia después de recibir “un bocadillo” en el muslo, pero participó con normalidad en el entrenamiento. Aun así, el técnico esperará a la última sesión antes de cerrar definitivamente el once.

La anécdota de De la Fuente con Messi que cambió un partido en cuatro goles

El seleccionador recurrió a su pasado para explicar por qué España prestará una atención especial al capitán argentino, aunque sin construir todo su planteamiento alrededor de un único futbolista.

“Voy a contar una cosa muy graciosa. Estaba entrenando en la cantera del Sevilla, en División de Honor. Jugamos un partido de Copa contra el Barcelona y me habían hablado muy bien de un chico que se llamaba Messi”, recordó.

De la Fuente decidió colocarle un marcador individual y la estrategia funcionó durante buena parte del encuentro: “En el minuto 70 íbamos empate a cero. Cuando le sacaron tarjeta amarilla al jugador que le estaba marcando, le cambié y Messi nos metió cuatro goles”.

La experiencia no le empujará a repetir aquella fórmula en Nueva Jersey. “No le vamos a poner un marcaje individual, pero vamos a prestarle una atención especial. Como ellos harán con nuestros jugadores”, aclaró. España tratará de reducir su influencia mediante ayudas colectivas, control del balón y presión tras pérdida, las herramientas que ya utilizó para neutralizar a Francia en semifinales.

Luis de la Fuente relata la importancia de disputar una final del Mundial

Otra de sus frases abrió un debate por su aparente conformismo, aunque el técnico quiso subrayar el enorme mérito que supone alcanzar el último partido de una Copa del Mundo. “Ya es un lujo y un privilegio estar en la final. Lo importante es llegar y estar en disposición de ganar. Firmaría llegar todos los años a una final del Mundial y perderla”, declaró.

La afirmación no reduce la ambición española. De la Fuente insistió inmediatamente en que su equipo buscará el título: “Pelearemos con nuestras armas y nuestras virtudes, minimizando al rival, que es una gran selección y lleva una racha espectacular. Vamos a disfrutar el momento y reconocernos a nosotros mismos para tener opciones de ganar”.

Tampoco parece atenazado por la presión. Cuando le preguntaron por sus nervios, respondió con humor: “Estoy bastante nervioso porque volvemos en helicóptero. Me pone realmente nervioso. Por lo demás, estoy tranquilísimo”.

Será su séptima final al frente de una selección en distintas categorías. Su explicación del éxito fue mucho menos sofisticada que cualquiera de sus planteamientos: “Trabajar, trabajar y trabajar. Y, cuando las cosas no salgan, seguir trabajando e insistiendo”.

Vicente del Bosque aconseja a España antes de Argentina

Para preparar una cita inédita en su carrera, De la Fuente recurrió al único seleccionador que sabe lo que significa conducir a España hasta el título mundial. “Tengo una gran admiración por Vicente del Bosque. Lo que pasa es que ya le he preguntado”, comentó entre risas. “Es una persona a la que quiero muchísimo. Es muy sabio del fútbol y nadie mejor que alguien que ha vivido esta situación para aconsejarte sobre los momentos críticos del partido”.

El actual técnico entiende que la final de 2026 tendrá poco que ver con la conquistada ante Países Bajos en 2010, pero valora cualquier pista que pueda ayudarle a reconocer los instantes en los que se decide un título: “Aunque el partido sea diferente, tener esa información te da tranquilidad”.

De la Fuente defiende a Argentina y pide respeto ante los abucheos

El ambiente de la rueda de prensa estuvo marcado por los abucheos de un grupo de aficionados argentinos, que interrumpieron al seleccionador antes de que pudiera comenzar. De la Fuente detuvo su intervención y reclamó respeto para responder a las preguntas.

Más tarde evitó alimentar la tensión. Preguntado por las polémicas arbitrales y por quienes definen a Argentina como una selección “sucia”, rechazó ese calificativo y reivindicó el nivel de su rival: “Tengo una admiración extraordinaria por una selección que es dos veces campeona de América, campeona del mundo, que ganó una Finalissima y que está dirigida por un amigo mío”.

Ese amigo es Lionel Scaloni, alumno de De la Fuente durante el curso de entrenadores de 2017. Ahora se enfrentarán por el mayor título: “Nos hace muchísima ilusión. Tenemos una gran relación, somos dos grandes competidores y sentimos una admiración mutua”.

El largo descanso de la final obliga a España a adaptarse

El partido también tendrá una particularidad fuera del juego. La FIFA ha preparado actuaciones musicales durante el descanso, que será más prolongado de lo habitual, aunque finalmente quedará lejos de los aproximadamente 30 minutos que llegaron a plantearse.

De la Fuente aseguró que la plantilla estaba advertida desde el comienzo del campeonato: “Antes de iniciar esta andadura les expliqué a los jugadores cómo iba a desarrollarse este Mundial tan singular. Terminé diciéndoles: ‘Señores, esto es lo que hay’”.

Su receta vuelve a ser la adaptación. “Lo que hoy nos parece extraño, como las pausas de hidratación o un descanso con espectáculo, puede que dentro de pocos años sea habitual. Adaptarse es aceptar aquello que no puedes cambiar y, ya que no puedes cambiarlo, disfrutarlo”.

España llega a la final con Lamine disponible, un plan colectivo para reducir a Messi y el consejo del único seleccionador que ya levantó la Copa. Falta comprobar si todo ese aprendizaje será suficiente para que De la Fuente gane la única final que no estaría dispuesto a firmar con una derrota.