Messi revive su histórica foto con Lamine Yamal antes de la final del Mundial

El capitán de Argentina elogió al joven del FC Barcelona, mientras Scaloni rebajó la presión ante de la gran cita en la Copa del Mundo, donde España busca su segunda estrella

Messi y Lamine se fotografiaron juntos en 2007 y diecinueve años después disputarán la final del MundialJoan Monfort / Leo Messi

Una fotografía tomada casi por azar en 2007 se ha convertido en el prólogo perfecto de la final del Mundial. Leo Messi, entonces una promesa de 20 años, posó durante una iniciativa benéfica del Barcelona con un bebé de seis meses llamado Lamine Yamal. Diecinueve años después, ambos pelearán por la misma Copa.

El capitán argentino recuperó aquella escena durante un multitudinario acto celebrado en Nueva York. Messi calificó de “locura” que aquel niño se haya transformado en uno de los mejores futbolistas del planeta y en la principal amenaza española para que Argentina revalide el título conquistado en Qatar 2022.

Messi convierte la foto con Lamine en el símbolo de la final

La imagen pertenecía a una sesión organizada en el Camp Nou para un calendario solidario. Messi sostuvo, bañó y posó junto a un Lamine que todavía no había cumplido su primer año de vida. La fotografía pasó inadvertida durante mucho tiempo, hasta que el padre del internacional español la publicó en 2024 bajo el mensaje “el comienzo de dos leyendas”.

Ahora adquiere un significado completamente distinto a las puertas del duelo entre España y Argentina. Uno de sus protagonistas persigue su segundo Mundial consecutivo; el otro puede convertirse en campeón con España después de haber irrumpido en la élite con una precocidad extraordinaria: “Lo de esa foto es una locura. En la vida es difícil hacerse una foto con un bebé y luego enfrentarlo en una Copa del Mundo”.

El argentino no escondió su admiración por el extremo. “Es uno de los mejores del mundo en este momento, sin duda”, afirmó antes de unir su crecimiento con el futuro del club que comparten: “Le deseo muchísima suerte porque será bueno para el Barcelona también”.

Messi elogia a Lamine, pero prepara un plan para detenerlo

El afecto desaparece cuando comienza el análisis del encuentro. Messi sabe que buena parte de las opciones españolas pasan por conseguir que Lamine reciba con espacio, encare a los defensores y pueda acercarse al área desde la banda derecha.

“Lamine juega en un club al cual amo, al que deseo siempre lo mejor. Es uno de los referentes mundiales y, con 19 años, tiene toda la carrera por delante”, destacó. Sin embargo, la última frase dejó clara la posición argentina: “Tiene una gran oportunidad de conseguir algo histórico que nosotros intentaremos evitar que sea esta vez”.

Argentina no pretende concederle un partido cómodo. “Intentaremos hacer un buen encuentro para que él no tenga su mejor versión, aunque es difícil”, admitió Messi. La vigilancia tampoco podrá reducirse a un solo futbolista: “Tanto él como España tienen grandísimos jugadores y un gran juego. Nosotros tenemos nuestras armas también”.

La historia ofrece así una imagen circular. Messi fue durante años el gran referente ofensivo del Barcelona y ahora se prepara para defender el título mundial ante uno de los futbolistas llamados a ocupar ese espacio. No se trata todavía de una sucesión, sino de un enfrentamiento directo por el trofeo más importante.

Scaloni niega que Argentina tenga ventaja por su experiencia

Lionel Scaloni también rechazó uno de los argumentos que rodean a la final. Argentina ya disputó y ganó el último partido de Qatar 2022, pero su seleccionador no considera que aquella experiencia conceda una superioridad emocional sobre España.

“Ellos también tienen jugadores que han estado en grandes escenarios. Cuando empieza a rodar la pelota, el futbolista se olvida de la presión”, explicó. Scaloni recordó que buena parte del bloque de Luis de la Fuente ha conquistado la Eurocopa y la Nations League, dos torneos resueltos igualmente en escenarios de máxima exigencia.

Tampoco ha querido saturar a sus jugadores con información. Argentina ya había estudiado a España ante la posibilidad de disputar la 'Finalissima' y volvió a analizarla durante el Mundial, pero Scaloni desconfía de convertir la preparación en una acumulación interminable de datos.

“El sobreanálisis tampoco está bien. Todos conocemos sus virtudes e intentaremos hacerles daño en las zonas en las que puedan sufrir”, señaló. Su mensaje busca reducir la dimensión emocional de la cita: “Más allá de ser una final, es un partido de fútbol en el que necesitamos dar nuestra mejor versión”.

De la Fuente y Scaloni aparcan su amistad durante noventa minutos

El duelo de los banquillos tendrá un componente personal. Scaloni fue alumno de Luis de la Fuente durante su formación como entrenador y ambos mantienen una relación cercana. Esa amistad volvió a quedar reflejada en el acto de Nueva York, donde se abrazaron antes de comparecer ante el público.

“Fui porque iba a estar él”, reconoció el técnico argentino, que definió la escena como una situación “surrealista” rodeada por Novak Djokovic, Tom Brady, Kevin Durant y otras grandes figuras del deporte y el espectáculo.

Scaloni puso el foco en la conexión recuperada entre la Albiceleste y su país. “Jugamos por esa gente que está esperando ver a la selección. Hemos conseguido que se abracen un hincha de Boca y otro de River”, señaló. El seleccionador admitió que las celebraciones argentinas siguen emocionándolo y alimentan el deseo de volver a llevar la Copa a Buenos Aires.

En una previa que ya tiene aroma a épica, con fotografías para la historia, amistad entre entrenadores y dos generaciones que lucharán por conquistar el Mundo, la gran final del Mundial 2026 entre España y Argentina dará en Nueva York un espectáculo que superará a lo meramente deportivo.