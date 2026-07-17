Fabián: "Si no conociera a Messi te diría que no es humano, ahora lo tengo en contra y no me gusta, sabemos de lo que es capaz"

Fabián Ruiz, que compartió vestuario con Messi en el París Saint-Germain, destaca del astro argentino que es una persona "muy cercana y muy buena", aunque espera que no tenga su día; además vaticina una final muy intensa e igualada

Fabián ha vivido un Mundial con altibajos. Comenzó siendo titular ante Cabo Verde y el empate obligó a Luis de la Fuente a tocar algunas piezas. Una de ellas fue la del palaciego, que se vio relegado al banquillo y jugando algunos minutos en las segundas partes, hasta el partido de cuartos de final ante Bélgica, donde volvió a la titularidad e hizo el primer gol del partido.

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El centrocampista del PSG volvió a ser titular en semifinales ante Francia y todo hacer indicar que repetirá en la final frente a Argentina, donde jugará su partido número 50 con España. Del buen partido que haga Fabián y sus compañeros dependerá más o menos el triunfo de España pero el futbolista sabe que si están a su mejor nivel, son prácticamente imparables.

"Vamos a intentar hacer lo que siempre hemos hecho. Sabemos que ganar este partido significará mucho para nosotros, pero sobre todo para un país entero", ha reconocido Fabián Ruiz en una entrevista a Radio Nacional de España.

El español cree que será un partido muy igualado, donde habrá mucha intensidad. "Los dos equipos al principio saldremos con mucha intensidad, con muchas ganas. Es verdad que en este tipo de partidos no podemos sobrepasar la intensidad porque al final vives el partido con mucha aceleración. Tenemos que estar tranquilos, con calma, quitando esos nervios de los primeros minutos. Creo que será un partido muy igualado, pero esperemos que por pequeños detalles nos lo llevemos nosotros", explicó.

Por ello, Fabián cree que enfrente habrá una Argentina muy bien preparada y acostumbrada a jugar estas finales. "Creo que ellos intentarán anularnos un poco. Con su estrategia, sus tácticas, intentarán que nosotros no estemos cómodos, que no podamos hacer nuestro fútbol, nuestro partido. Nosotros intentaremos hacer lo mismo, intentaremos que no estén cómodos ellos, intentar tener nosotros la pelota. Sabemos del peligro que tienen con la pelota, tienen al mejor jugador del mundo", señaló.

Precisamente sobre Messi, con el que coincidió en el vestuario del PSG, dijo que es una persona "muy cercana y muy buena". "Si no lo conociera te diría que no es humano, pero lo conozco bien, he tenido la suerte de poderlo disfrutar en un mismo equipo. Ahora lo tengo en contra, no me gusta, no nos gusta a nadie, sabemos de lo que es capaz, nos lo está demostrando en este Mundial, pero no solamente en este Mundial, lleva 20 años demostrándolo, por eso es el mejor jugador de la historia", afirmó.

Fabián siente el aliento de Los Palacios

A dos días de la final del Mundial, la segunda de la historia de España tras la de Sudáfrica 2010, el futbolista de Los Palacios siente cerca el apoyo de sus paisanos. "Sé que tengo detrás a todo un pueblo, a todo un país que está apoyándome, no solo a mí sino a todos los compañeros, pero bueno, estamos tranquilos de que ese día España será una fiesta, que estará todo el mundo pendiente de nosotros y esperemos darle una alegría", agregó.

Pese a las críticas del inicio con el empate ante Cabo Verde, el vestuarios nunca dejó de creer: "Siempre lo hemos dicho, que confiábamos mucho en esta selección, nuestro entrenador, que veníamos haciendo grandes torneos, llevábamos muchos partidos jugando a un gran nivel. Sabíamos que iba a ser un partido difícil contra Francia, una de las mejores selecciones del mundo con grandísimos jugadores, pero creo que hicimos un partidazo".

Por último, Fabián ha reconocido que nunca pensó que tendría la oportunidad de jugar una final de un Mundial, aunque siempre soñó con ello: "Desde pequeño yo creo que ningún niño imagina llegar a esto, a una final de un Mundial, lo más grande que hay para un jugador y, bueno, voy a tener la suerte de poder ser uno de los afortunados".