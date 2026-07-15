Optimismo por Nelson Deossa, a quien no relevará en La Cartuja Houssem Aouar

En Brasil dan por hecho ya el desembarco del mediocentro colombiano en un Vasco da Gama que ha arreglado al parecer ya sus problemas societarios, mientras que desde Argelia vinculan a los verdiblancos con un viejo objetivo lionés que ya no está entre las preferencias béticas

La marcha de Nelson Deossa a Vasco da Gama se encuentra en su fase final, una vez solventados los problemas societarios de la entidad carioca, donde la quiebra técnica del anterior accionista mayoritario, 777 Partners, a quien conocen perfectamente en la otra orilla del Guadalquivir, ha llevado a una tesitura incómoda, con tribunales de por medio, que parece ya encauzada de nuevo. No en vano, en tierras brasileñas hay ya de nuevo mucho optimismo con la reactivación del trato, basado en una cesión remunerada con obligación de compra que permitirá al Real Betis recuperar su inversión y obtener una pequeña plusvalía.

Aunque se han revisado todos los puntos del preacuerdo y los cruzmaltinos han intentado a última hora camuflar la compra en diferido como una opción de compra que se volvería obligación con el cumplimiento de unas premisas sencillas, en La Cartuja defendieron siempre una fórmula que, a ojos de LaLiga, permitiría computar ya todos los ingresos futuros, asegurados por unas garantías bancarias de las que se ha hecho cargo el que se convertirá en las próximas semanas en el duelo del Vasco, el acaudalado empresario Marcos Lamacchia, que ha ofrecido avales personales que, siempre según la misma fuente, ya habrían sido aceptados.

El deseo de los compradores de obtener unos cómodos plazos de hasta cuatro años y de que, tras el préstamo, existiera un fijo de diez millones y algo más de dos en bonus, todo a partir de 2027, ha retrasado la 'fumata verdiblanca'. Aunque las versiones diferían, todo hace indicar que Nelson Deossa ya arregló un contrato con los de Río de Janeiro hasta 2031, con un aumento progresivo de su ficha, sensiblemente superior a la que tenía en España, aunque por debajo de los emolumentos que le prometían en México. La vía inglesa, con el Ipswich Town muy interesado a priori, no llegó nunca a avanzar, ni mucho menos a cristalizar.

El hipotético acuerdo por cinco millones con Al-Ittihad por Aouar, desmentido

Medios como 'TransferFeed' y 'Echorouk online' daban por hecho este miércoles que Real Betis y Al-Ittihad habían alcanzado un acuerdo para el traspaso del mediapunta Houssem Aouar, que ya estuvo en la órbita verdiblanca en el verano de 2023, cuando dejó su club formador, el Lyon, para firmar a coste cero por la Roma, que lo revendió un año después a la entidad saudí, donde tiene contrato hasta el 30 de junio de 2028, por 10,5 millones de euros. Según las citadas fuentes, el franco-argelino, autor de 15 goles y cuatro asistencias en 35 partidos el curso anterior, saldría por la mitad rumbo a La Cartuja, desde donde desmienten categóricamente cualquier interés reciente por él.