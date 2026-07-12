El último trámite para cerrar el traspaso de Nelson Deossa: Betis y Vasco da Gama retoman la negociación

El club brasileño expresa su deseo de retomar una negociación pausada por la justicia de su país cuando ya estaba todo acordado con los verdiblancos y con el mediocentro colombiano

El Real Betis está a la espera de recibir las garantías de pago por parte del CR Vasco da Gama. Éste es el único trámite que falta para poder cerrar el traspaso de Nelson Deossa al 'Gigante da Colina', donde la autorizada vuelta a la presencia de Pedrinho Paulo de Oliveira ha permitido retomar unas negociaciones en las que todo estaba más que acordado cuando una intervención judicial sacudió a la entidad brasileña en plena venta de la sociedad al empresario Marcos Lamacchia y obligó a dejar congelada la operación del mediocentro colombiano, que precisamente se había convertido en una de las promesas de la teórica nueva propiedad.

En este sentido, desde Brasil confirman a ESTADIO Deportivo que nada más conocer la noticia de la retirada del bloqueo judicial, los actuales dirigentes de Vasco da Gama se han puesto en contacto con sus homólogos del Real Betis para confirmar que quieren seguir adelante con una operación que quedó pausada cuando la entidad de Rio de Janeiro ya había consensuado las condiciones salariales con los representantes de Deossa y había cerrado un acuerdo con el Real Betis para los términos económicos de un 'traspaso en diferido'.

Las cifras de la cesión con obligación de compra de Nelson Deossa

Según lo contemplado en este acuerdo, Deossa recalaría en Vasco da Gama en calidad de cedido durante el ejercicio 2026/2027 y el préstamo, además de asumir la ficha íntegra del centrocampista de 26 años -a abonar en dos cuotas semestrales-, tendría una remuneración de un millón de euros y una posterior obligación de compra a ejecutar el próximo verano por 11 millones de euros. Es decir, el club brasileño deberá presentar al Betis garantías de pago de esos 12 millones en los que quedará cerrado esta venta en dos pasos del de Marmato.

A priori, como no hay nada nuevo que negociar y sólo hay que demostrar que -con un presidente u otro- el Real Betis tendrá su dinero, la idea es que a inicios de esta próxima semana todo pueda quedar totalmente sellado contractualmente. Hasta ese momento, Deossa seguirá trabajando en Harsewinkel (Alemania), donde el equipo de Manuel Pellegrini está llevando a cabo su primera concentración de pretemporada desde el pasado día 8 hasta el próximo 18 de julio.

Un acuerdo para que todas las partes salgan ganando

En caso de que esta segunda oleada de optimismo de Vasco da Gama llegue a buen puerto, el club cruzmaltino realizará el segundo mayor desembolso de toda su historia, quedándose muy cerca de los 13,8 millones de euros que pagó en el lejano verano de 1999 por el exdelantero internacional Edmundo Alves de Souza.

Por su parte, los andaluces recuperarán los 11,7 millones de euros que pagaron hace un año al Monterrey CF mexicano, que se reservó un 15 por ciento de una plusvalía que no cazarán por Heliópolis, y Nelson Deossa se marchará tras 33 partidos oficiales (una asistencia) para jugar en el octavo club de su carrera profesional: Atlético Huila, Junior FC y Atlético Nacional de Medellín, en Colombia; Estudiantes de La Plata, en Argentina; Pachuca y Rayados, en México; y el Real Betis, en España.