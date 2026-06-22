Deossa estaba y está a otra cosa: una operación redonda

En Brasil hablan ya de un principio de acuerdo entre Betis y Vasco da Gama por el colombiano, que costó alrededor de 12 millones de euros, los cuales prácticamente se recuperan con una fórmula que sirve a ojos de LaLiga; no perder dinero, vistos el rendimiento y la actitud del jugador en Sevilla, altamente meritorio

El Real Betis está muy cerca de cerrar la salida de Nelson Deossa en dirección a Brasil, donde hablaban al cierre de la edición de esta página ya de un principio de acuerdo con el Vasco da Gama. Tarde más o menos, se acaricia un final inesperadamente positivo a un asunto que, por fortuna, no derivó en 'culebrón' y que supone, a la vez, el reconocimiento de un fracaso y la materialización de un éxito.

Ni siquiera ha tenido el año y medio de cortesía, pero no lo merecía

En Heliópolis suele darse a los fichajes, como poco, un año y medio de cortesía antes de evaluar una posible venta. Máxime cuando llegan desde Suramérica y lo hacen, encima, en enero (invierno aquí, verano allí). Ocurrió con Luiz Henrique, con Abner Vinícius... Con ambos se obtuvo una plusvalía, pero, por encima de todo, primaba no perderles dinero, sobre todo con el feble lateral izquierdo, ahora resucitado en Lyon al parecer. Deossa no tendrá esa oportunidad, pero, visto lo visto, tampoco la merecía por su actitud fuera del campo. Los desmentidos, las explicaciones, las coartadas (no bebe, aunque salga mucho)... Se intentaba tapar con un dedo la luna de su falta de profesionalidad.

Estaba, está y estará, por desgracia, a otra cosa

Ya no es por ese rumor de tipo romántico que casi nadie creyó en Sevilla pero que se viralizó en medios internacionales como suma facilidad, pero su ostracismo no era por que Manuel Pellegrini le cogiera manía. Esa teoría no va a ningún lado. Ir citado siempre fue (pregúntense si como premio o como castigo para tenerlo controlado), pero es una lástima que, con sus impresionantes condiciones físicas, no haya podido o querido hacerse un nombre en verdiblanco. Por desgracia, estuvo, está (el compañero Gonzalo Tortosa publicaba un directo de las últimas horas con sus amigos que resulta demoledor) y estará a otra cosa.

Una investigación fallida, una reacción rápida

Los clubes profesionales no fichan futbolistas solamente porque sean buenos o entren en precio. Desde hace unos años, sus responsables deportivos investigan a fondo a sus objetivos (su relación con los compañeros, con sus superiores, su entorno familiar...) antes de dar el paso. Y, con un pasado tan breve en el capítulo deportivo, la apuesta por Nelson Deossa fue arriesgada. Tener que deshacerse de él menos de un año después puede ser la asunción del fracaso de Manu Fajardo, Álvaro Ladrón de Guevara y compañía. O de su 'ojo avizor'. Tanto como la confirmación, al no perderle dinero o, incluso, ganar algo con su venta, de que 'aquí no ha pasado nada' y todos contentos. Y a otra cosa.

Si ya Vasco pagase 11-12 millones de traspaso sería... de 'sombrerazo'

Ha habido muchas críticas en los últimos días al conocerse que la salida de Nelson Deossa no será bajo la fórmula del traspaso, sino por una cesión (en realidad, remunerada) con obligación de compra. Según ha podido saber ESTADIO Deportivo, Vasco da Gama paga de forma inmediata una cantidad pequeña (alrededor de un millón de euros) y conviene abonar antes del 30 de junio de 2027 otros ocho millones fijos y tres más en variables (la mayor parte de ellas de fácil cumplimiento). Como se advertía ayer, LaLiga equipara esta vía diferida a la venta directa, computando esta misma temporada los valores acordados (con garantías de pago) a efectos del límite salarial (LCPD).

Es que si los brasileños llegan a poner 11-12 kilos sobre la mesa del tirón sería ya de 'sombrerazo'. Al final, a River Plate puede criticársele que vaya de mentira, que enrede la madeja con filtraciones (mucho lirili) y sin ofertas (poco lerele), pero pagar 5-6 millones de euros por la mitad del pase del de Marmato se antoja más cerca de la realidad que querer recuperar los 11-12 millones que costó. Según 'Transfermarkt', su valor de mercado es de ocho millones. Ahora mismo puede que ni los valga. Lo malo de todo esto es que da la sensación que, en cuanto se enfoque en lo importante y deje de lado lo accesorio, merecerá que paguen otra vez una auténtica millonada por su fichaje.