La importante ganancia extra que el Betis se puede llevar con Abner: el Benfica se interesa

El club verdiblanco se guardó "una cláusula de futura venta del 20%" cuando traspasó al lateral zurdo brasileño al Olympique de Lyon hace dos veranos. La entidad francesa no se cierra ahora a un nuevo traspaso

El Real Betis está centrado en la 'operación salida' para alcanzar su objetivo de cuadrar las cuentas antes del 30 de junio y no presentar pérdidas que puedan influir negativamente en el límite salarial de la 26/27. El objetivo es recaudar algo más de 20 millones de euros en traspasos, cantidad que prácticamente se vería alcanzada si se concreta la salida de Sergi Altimira, por el que el Sporting de Portugal ha presentado una última oferta de 18 millones fijos más 4 en variables, si bien habría que restarle el 15% del pase que posee el propio jugador.

También está en la rampa de salida Nelson Deossa, por el que River Plate no acaba de acercase a los 10 millones que exigen desde La Cartuja. Pero no hay que olvidar otro tipo de operaciones menores que también suman, con la ya conformada de Nobel Mendy, por el que el Rayo Vallecano ha ejercido su opción de compra de 3,5 millones por el 80% del pase, o las ventas definitivas de Mateo Flores, por el que sigue interesado el Arouca portugués, donde ha militado cedido, o el meta Guilherme Fernandes, con 'novias' tanto en el extranjero como en Segunda división tras su préstamo en el Valladolid.

El acuerdo del Real Betis con el Olympique de Lyon por Abner Vinícius

A ellos podrían sumarse los ingresos siempre bienvenidos que pueden dejar aquellos jugadores que ya no pertenecen a la disciplina verdiblanca pero sobre los que se conservan ciertos derechos. Es el caso, por ejemplo, del brasileño Abner Vinícius, que en 2024 fue traspasado al Olympique de Lyon, después de una campaña y media como bético en la que no llegó a responder a las expectativas, enfundándose la camiseta de las trece barras en 45 encuentros.

La operación se cerró en 8 millones de euros, informándose entonces de que la mitad iba a parar a las arcas de su anterior equipo, el Athletico Paranaense, pues el Real Betis había adquirido el 50% de su pase por 5 millones y con la mitad del montante global daba prácticamente por recuperada la inversión. Pero fue el propio club francés, al hacer públicos los detalles del fichaje, el que puntualizó en una nota oficial que la entidad heliopolitana se guardó "una cláusula de futura venta del 20%", de lo que se deduce que antes pudo comprar el 100%.

Los números de Abner Vinícius

Sea como fuere, lo cierto es que ahora el lateral izquierdo podría dejar un buen pellizco, pues hay equipos interesados en sus servicios y el Olympique de Lyon no está cerrado a dejarlo marchar, pese a tener contrato hasta 2029 y haber sido un jugador importante en sus filas en estas dos últimas temporadas. En la 25/26, sin ir más lejos, ha sumado 2.813 minutos repartidos en 36 encuentros, con una notable contribución ofensiva de cinco goles y tres asistencias.

El interés del Benfica y la valoración de 10 millones: dos 'kilos' para el Real Betis

Según el medio galo Sport.fr, el Benfica sigue de cerca a Abner Vinícius, valorado por su club en 10 millones de euros, la misma tasación que recoge el portal especializado Transfermarkt. Además, A Bola, al hacerse eco de dicha información, añade que se trata de un jugador que gusta en el conjunto lisboeta desde 2023, antes de que recalase en un Real Betis que se frota las manos. No en vano, de alcanzarse la citada cantidad, la entidad verdiblanca se llevaría hasta dos millones de euros, una ganancia extra que sin duda sería celebrada.

El Flamengo también anda al acecho

De forma paralela, además, otros medios apuntan que el Flamengo también anda tras los pasos de lateral, que a sus 26 años ha llegado a ser internacional absoluto con la 'Canarinha' en cuatro ocasiones desde que se marchó del Villamarín, si bien Carlo Ancelotti le ha dejado fuera de la lista para el Mundial. Se indica incluso que el conjunto brasileño estaría dispuesto a ofrecer 8,5 millones fijos y 1,5 en variables para alcanzar la cantidad exigida desde Lyon, dejando aún además un porcentaje del 15% en manos de su actual club. De todo ello están muy pendientes, como no puede ser de otro modo, en las oficinas verdiblancas de La Cartuja.