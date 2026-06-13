El Betis acepta la nueva oferta del Sporting y Sergi Altimira tiene la palabra: las cifras de la operación

El conjunto lisboeta ha subido su propuesta y desde el país vecino indican que ya hay acuerdo con el club verdiblanco, pero no aún con el centrocampista, que prefería la opción del RB Leipzig

El Real Betis podría estar muy cerca de cerrar su primer gran movimiento del verano. Antes de pasar a la acción en materia de fichajes, el foco ha estado puesto en las salidas, con Nelson Deossa y Sergi Altimira como grandes candidatos para hacer caja y cuadrar las cuentas antes del 30 de junio. Pero si River Plate no acaba de acercarse a las pretensiones por el colombiano, en el caso del catalán su marcha al Sporting de Portugal sí estaría a un paso, según las informaciones procedentes del país vecino.

Como informó este diario ayer mismo, al centrocampista le gusta más la opción del RB Leipzig, cuyo director deportivo, Marcel Schäfer, viajó a la capital hispalense a principios de mayo para convencerlo. Pero desde La Cartuja siempre han defendido que lo venderían al mejor postor. Y el club alemán anda lejos de los 25 millones de euros que han venido exigiendo los dirigentes heliopolitanos. Una cantidad a la que tampoco llegaría el conjunto de Lisboa, aunque su última oferta sí se aproxima y el Real Betis la habría dado por buena.

Un fijo de 18 millones y cuatro en variables

Según desvela el diario A Bola, tras unas duras negociaciones, el trato se ha cerrado en 18 millones de euros fijos más otros cuatro en variables, dos de ellos de fácil cumplimiento y otros dos más complicados. De este modo, el traspaso rondaría los 20 millones que la web especializada Transfermarkt otorga como valor de mercado al de Cardedeu. Aunque cabe recodar que el 15% del pase corresponde al jugador y a su entorno, motivo por el cual eran tan elevadas las pretensiones de la entidad verdiblanca.

En cualquier caso, de sellarse la operación, se trataría de un negocio más que redondo, con una importantísima plusvalía. No en vano, el fichaje de Sergi Altimira hace tres veranos supuso un mínimo desembolso de dos millones (1,4 para el Getafe, que lo había firmado a coste cero del Sabadell, y 600.000 euros para el jugador). Entre medias, además, ha ofrecido un importante rendimiento deportivo, disputando en total 110 partidos en los que ha firmado 5 goles y 4 asistencias.

Un paso casi definitivo para cuadrar las cuentas

Pese a ello, el Real Betis consideraba una pieza prescindible al ex canterano del FC Barcelona, que se llevaría un pellizco por derechos de formación. Con su venta, unida a la de Nobel Mendy al Rayo Vallecano y otras operaciones menores, como las posibles salidas de Mateo Flores o Guilherme Fernandes, prácticamente se cubriría el objetivo de generar algo más de 20 millones en ganancias para no presentar pérdidas en el ejercicio y ver afectado el límite salarial de cara a la 26/27.

El contrato que el Sporting de Portugal le ofrece a Sergi Altimira

Pero aún falta que Sergi Altimira llegue también a un acuerdo con el Sporting de Portugal, que no ha dejado de pensar en él durante las últimas semanas pese a haber invertido un dineral en otros centrocampistas. Tanto es así que en un primer momento puso sobre la mesa 14 millones y tres en bonus, que fueron rechazados por el club heliopolitano. Pero no ha dudado en elevar su propuesta para tratar de llevarse el gato al agua.

Al jugador de 24 años, por su parte, le ha ofrecido un contrato de cinco temporadas y un salario mayor, con una cláusula de rescisión de 80 millones. Pero aunque en la entidad luso son optimistas y esperan que no sea difícil convencerlo, aún no se puede dar por cerrada la operación. Ahora es Sergi Altimira el que debe tomar una decisión, pues en realidad le atraía más la posibilidad de desembarcar en la Bundesliga, donde también fue tentado tiempo atrás por el Eintracht de Frakfurt, siendo igualmente seguido por clubes ingleses de la Premier League y la Championship.