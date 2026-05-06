La hoja de ruta en Champions: Altimira y Deossa antes que Abde y Natan

Clasificarse finalmente para la máxima competición continental aseguraría a los verdiblancos unos ingresos fijos que harían menos perentoria la necesidad de plusvalías, primando la confección de una plantilla acorde al nuevo reto

El Real Betis trabaja ya con varios escenarios en la planificación de la temporada 26/27, ya que, pese al paso atrás de la eliminación este martes en Champions League del Atlético de Madrid, existen aún bastantes opciones de que España se quede (frente a Alemania) con el segundo cupo extra para la próxima edición del máximo torneo continental. Así, el quinto clasificado de LaLiga, en estos momentos el cuadro heliopolitano, acompañaría a FC Barcelona, Real Madrid, Villarreal CF y Atlético de Madrid al sellado de pasaporte más lujoso que existe. Una tesitura que, lógicamente, condicionaría el capítulo de altas y bajas en La Cartuja.

Bromeaba Manuel Pellegrini la semana pasada acerca de las "conversaciones largas" que serían necesarias en caso de tener que hacer un equipo acorde a la UCL, diálogo que ya se ha iniciado, con diferentes nombres sobre la mesa. Se considera en la planta noble de la nueve sede bética que la columna vertebral de la actual plantilla podría afrontar ese plus de exigencia, aunque, si ahora mismo, con la Europa League como campamento base, se pretende retocar el centro de la defensa, los dos laterales, el doble pivote, la delantera y seguramente los extremos, un salto propiciaría la ampliación de ese mapa, amén del caché de las incorporaciones.

Por ejemplo, cuenta el Real Betis con Sergi Altimira y Natan de Souza como principales activos en el mercado capaces de generar plusvalías. El modelo de negocio seguirá por los mismos derroteros, aunque huelga decir que, con unos mayores ingresos asegurados en la Liga de Campeones, la necesidad de generar superávit en este apartado disminuye, primando entonces el mantenimiento de los mejores hombres y el perfil superior de las incorporaciones. Con el catalán parece una decisión consumada que interesa a ambas partes, aunque, llegado el momento, para UCL no se forzaría a lo mejor (salvo oferta fuera de mercado) el adiós de piezas básicas.

Es el caso del propio Natan y de Ez Abde. La política se mantiene (si alguien paga un montante desorbitado, por responsabilidad se venderá), pero ni el brasileño ni el marroquí entran dentro del capítulo de jugadores deseosos de cambiar de aires y que a menudo presionan en ese sentido. Pueden ganar más en otros clubes, pero son agradecidos por la oportunidad y se encuentran valorados y muy a gusto aquí. Con Nelson Deossa hay debate. Los defensores de su contratación abogan por darle otro año de margen, pero se recolocaría en los primeros lugares en el orden de prioridades si se puede recuperar la inversión.

Los entresijos del contrato de Abde: un porcentaje cambiante según la cifra final

El contrato suscrito entre el Real Betis y el FC Barcelona por Ez Abde en el verano de 2023 y matizado en febrero de 2025 con la liberación de Vitor Roque rumbo al Palmeiras contiene un sinfín de cláusulas y detalles que hacen complicado afirmar qué porcentaje exacto de los derechos del marroquí tiene cada club. Informa ABC de Sevilla de que la clave está en el montante de una hipotética venta, pues del 50% inicial se ha pasado a que los verdiblancos recuperan siempre los 7,5 millones invertidos, repartiéndose la plusvalía.

La misma fuente desvela que el beneficio culé oscilará entre el 16% y el 27% conforme más baja sea la cantidad, por lo que el promedio de ganancia heliopolitana ronda el 75%, con una cláusula de rescisión de 60 millones de euros que podría alcanzarse estando de por medio, como se ha rumoreado, el Newcastle y que, por ejemplo, aseguraría que llegaran a las arcas verdiblancas unos 40 millones netos, más allá de los citados 7,5 que se recuperarían de manera directa. Un operación ventajosísima se mire por donde se mire.