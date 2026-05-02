Pellegrini ya mira a la Champions y lanza un mensaje al Betis: anuncia "conversaciones largas" para estar a la altura

El técnico verdiblanco apuesta por ir con "precaución y cuidado" porque aún no está amarrada la quinta plaza. Pero inevitablemente se ilusiona con la posibilidad de jugar la máxima competición continental, lo que considera que sería "un logro histórico"

Con seis puntos de ventaja sobre su Getafe y Celta de Vigo, el Real Betis tiene este domingo, a las 18:30 horas en La Cartuja ante el colista Oviedo, una oportunidad de oro para consolidarse más si cabe en la quina plaza de LaLiga. El conjunto verdiblanco ha sabido levantarse del mazado europeo con una victoria ante el Girona y un empate en casa frente al Real Madrid y tiene en su mano acabar la campaña de forma exitosa. No solo por lograr un mas que previsible sexto billete continental consecutivo, sino porque el mismo tiene muchas papeletas para ser de Champions.

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No se fía del colista Oviedo

Pero Manuel Pellegrini, fiel a su discurso, ha tirado de prudencia en la rueda de prensa previa al choque ante el conjunto asturiano, dejando claro que hay que seguir remando para alcanzar el objetivo, empezando por un duelo ante el último clasificado para el que pide no caer en la relajación. "Tenemos que llevar eso con precaución y cuidado. Si mañana creemos que jugamos con el colista sería un error. Tiene muy pocos puntos, pero viene de ganarle 0-3 al Celta. Para ganar un partido de Liga, hay que estar bien. Debemos tener la convicción de estar al cien por cien. Tan importante como correr es correr bien y hacer las cosas con balón. Mientras las matemáticas estén ahí no se puede dar nada por conseguido. Hay que seguir intentando dar lo mejor de sí, aunque ganemos. Debemos tratar de mantener esa quinta plaza que no sé a dónde nos lleva. Nos aseguraría la Europa League y ya veremos si nos da para algo más como la Champions. El único pensamiento es conseguir ganar al Oviedo”, señaló.

La nota de la temporada del Real Betis

“El Oviedo se juega sus últimas opciones, pero tiene un buen equipo y buscan la victoria. No podemos pensar que jugamos ante el colista”, insistió el preparador chileno, que no quiso ponerle nota a la temporada hasta conocer el desenlace final de la misma. No obstante, sí recalcó que acabar en la actual quita posición, independientemente de la competición europea que se juegue el próximo curso, sería todo un éxito, al alcance de muy pocos.

"Primero debemos terminar la temporada. Si lo hacemos en quinto lugar sería firmar seis campañas seguidas en Europa. Eso solo lo han logrado Madrid, Barcelona y Atlético. Tuvimos dos derrotas dolorosas en Copa del Rey y Europa League. Desgraciadamente el fútbol tiene esos traspiés pero supimos levantarnos, nunca dejamos de lado Laliga. Eso tiene un gran mérito, pero hay que esperar al final del curso para hacer una valoración final”, explicó.

El "gran salto" de jugar la Champions

Volver a jugar la Champions después de 21 años no es algo que esté exclusivamente en manos del Real Betis. Pero si finalmente, como parece, España gana esa segunda plaza extra que concede la UEFA y la misma recae en el conjunto verdiblanco, Pellegrini ya dejó entrever que apretará para dar un salto. "Lo valoraría como un logro histórico. En 117 años solo se ha logrado una vez, así que sería importante. Después como se enfrente esa Champions es motivo de conversaciones largas porque es un gran salto en la parte deportiva y habría que ver qué podría hacer el club en cuanto a la plantilla. Son supuestos, pero como logro sería un gran logro", destacó.

El crecimiento del Real Betis en la 'era Pellegrini'

A la espera de conocer ese desenlace, lo que sí quiso poner de relieve una vez más el 'Ingeniero' es el crecimiento protagonizado por el club heliopolitano desde que él se sienta en su banquillo, algo a todas luces innegable, aunque repartió los méritos. "Han sido seis años importantes que a lo mejor nadie se imaginaba. No sólo he sido yo el responsable, sino que hay una directiva que me trajo y un plantel que siempre han respondido. Y este año más con las lesiones importantes que hemos tenido. Han dado la cara. Ha habido traspiés, pero llegamos a cuartos en las competiciones y ahora estamos peleando la sexta clasificación europea. Entre todos queremos conseguir que el Betis siga creciendo y ojalá lo mantengamos en el tiempo", sentenció.