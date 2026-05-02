Almada y su Oviedo lanzan un mensaje para visitar al Betis: "No vamos a dejar de luchar"

El entrenador del conjunto asturiano tiene claro que a los verdiblancos "sólo se le puede ganar jugando mejor que ellos", pero confía en que su equipo dé la cara este domingo en La Cartuja y apure sus escasas opciones de logar la permanencia

El Real Oviedo no quiere tirar la toalla mientras las matemáticas le den opciones de permanecer en Primera división. La derrota de la pasada jornada ante el Elche en el Carlos Tartiere (1-2) fue un duro palo que freno su escalada, quedando ahora a ocho puntos de la salvación que marca el Aavés, con 15 por disputarse. Pero en el vestuario carabayón no se rinden, manteniendo la ilusión de retomar este domingo ante el Real Betis la buena dinámica anterior al tropiezo frente a los ilicitanos, cuando enlazaron tres jornadas consecutivas sin perder en las que sumaron dos victorias ante Sevilla FC (1-0) y Celta de Vigo (0-3) y un empate frene al Villarreal (1-1).

Así, el entrenador del conjunto asturiano, Guillermo Almada, aseguró este sábado, en la rueda de prensa previa al choque que tendrá lugar en La Cartuja, que su equipo "no va a bajar los brazos" en esta recta final de LaLiga EA Sports. Por ello, aunque elogió el nivel del cuadro verdiblanco, que busca por contra asentarse en una quinta plaza que puede ser de Champions, confía en que los suyos puedan dar la campanada en el recinto hispalense.

Los elogios de Almada al Real Betis y a Pellegrini

"Al Betis sólo se le puede ganar jugando mejor que ellos. Tienen muy buen equipo, con una plantilla muy numerosa y con un proceso largo de trabajo con Pellegrini. Tenemos que intentar plantar cara y tratar de jugar mejor. Defenderemos con uñas y dientes. Lo único que no podemos hacer es dejar de luchar. Esto es como la vida misma, nos pone dificultades que tenemos que afrontar. Tenemos que pelear hasta la última disposición. Hay que repetir el segundo tiempo ante el Elche para tratar de seguir dejando esa imagen. La idea es seguir peleando e ir a Sevilla para intentar sumar de tres. Hay que pelear por todo»,", comentó el preparador uruguayo.

"Habrá que respetar la decisión" de Santi Cazorla

Por otro lado, después de que Santi Cazorla dejarse caer esta semana que es una posibilidad muy real retirarse al finalizar la temporada, el técnico charrúa afirmó que el internacional español "es un crack, un ejemplo, siempre el primero en llegar a la ciudad deportiva y el último en irse", añadiendo que, aunque todavía no ha hablado con él, "habrá que respetar su decisión".

Almada quiere seguir en el Oviedo, en Primera o en Segunda división

Además, cuestionado por su futuro y sobre si ya hablado con el Grupo Pachuca y con el club de la posibilidad de continuar en la capital del Principado, sea cual sea la categoría, Almada confirmó que le encantaría seguir en el banquillo del Tartiere la próxima temporada. "Quedarnos en el Real Oviedo es nuestra idea, veremos lo que sucede. Estamos muy contentos en Oviedo porque siempre nos han tratado muy bien", señaló, si bien dejó claro al mismo tiempo que pondrá sus condiciones: "Si nos quedamos nos gustaría tener peso en la elaboración de la plantilla. Para mí, en algunos lugares debemos reestructurar, siempre coordinados con los directivos. Vamos a tener que opinar de distintas circunstancias para tener una mejoría".

La lista del Real Oviedo para medirse al Real Betis

El Real Oviedo ha puesto rumbo este sábado a Sevilla, tras completó una última sesión de trabajo en su estadio, y acudirá al partido con las bajas por lesión de Brandon Dominguès, Leander Dendoncker y Ovie Ejaria, que "sintió alguna molestia", por lo que ha preferido no tomar "riesgos". Por su parte, Ilic y Forés "completaron la semana de trabajo" y han evolucionado "bien", por lo que sí están en la citación.

Así, la lista de 23 convocados la forman Moldovan, Aarón Escandell, Bailly, Rahim, Costas, Reina, Sibo, Ilyas, Santi Cazorla, Viñas, Hassan, Colombatto, Dani Calvo, Thiago Fernández, David Carmo, Borbas, Forés, Ilić , Nacho Vidal, Nico Fonseca, Lucas Ahijado, Javi López y Agudín.