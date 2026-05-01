El Betis prepara un partido que no juega desde hace 27 años y que no pierde desde 1956

El conjunto sevillano lleva más de siete décadas sin perder un partido como local ante el cuadro carbayón, que sólo ha podido saborear las mieles del triunfo en tres de sus 33 visitas y que este domingo se juega en La Cartuja sus últimas opciones de permanencia

El Betis no se enfrenta con el Oviedo desde 1999 y no pierde en casa desde 1956.Real Betis

El Real Betis, que está quinto con cinco puntos de colchón, recibe este domingo al Real Oviedo, colista de LaLiga EA Sports que se encuentra a siete de la salvación a falta de sólo 12 para el final de curso. Con este trascendental contexto como telón de fondo, el conjunto carbayón jugará por primera vez en el Estadio de La Cartuja de Sevilla. Será su primera visita al conjunto verdiblanco en casi 27 años y buscará el que sería su primer triunfo en 70 temporadas.

El Oviedo subió a Primera división el pasado verano y consumó su vuelta que se había hecho esperar desde la 2000/2001. Ese curso pilló al Betis en Segunda, pues había descendido el curso anterior, y cuando los andaluces volvieron habían bajado los asturianos. Luego los verdiblancos estuvieron dos veces en la Categoría de Plata, entre 2009 y 2011, primero, y en la 2014/2015, año en el que los azulones regresaron al fútbol profesional después de 12 años naufragando por entonces llamadas Segunda B y Tercera división. La casualidad tampoco ha querido emparejarles en Copa del Rey en todo este tiempo.

Sólo tres derrotas del Real Betis en sus duelos como local contra el Real Oviedo

Si para el Betis son muy importantes estos tres puntos en su carrera por la Champions, vencer este domingo adquiere categoría de vida o muerte para el Oviedo. No obstante, la estadística no está para nada a su favor. Tanto es así, que sólo han vencido en feudo verdiblanco en tres de sus 33 visitas y de su último triunfo han pasado 70 años: un 4-5 en un partido de la promoción de ascenso disputado el 6 de mayo de 1956.

Dos goles de José García 'Botella', uno de Luis del Sol y otro de Carlos Santiago Cela no fueron suficientes para ganar un partido que se decantó del lado visitante gracias a los dobletes de Mario Durán y Eduardo Lorenzo Gómez 'Lalo' más el tanto de Agustín Rojas. Coincidió con una racha de tres victorias seguidas del Oviedo en tres visitas a Sevilla separadas por 20 años: 1-2 en la 35/36 y el mismo resultado en la 42/43, ambas en Primera división, además de ese 4-5 de la 55/56.

Los seis primeros precedentes de esta serie de 33 encuentros acabaron todos con victorias locales y, desde aquel último triunfo del Oviedo hace siete décadas, el Betis encadena 18 victorias y seis empates en los 24 encuentros siguientes. La última vez que ambos equipos se vieron las caras en el Benito Villamarín, en esa 99/00 anteriormente mencionada, el resultado fue de 1-0 gracias a un solitario tanto de Finidi George.

Mucho más abultados fueron los marcadores anteriores tanto en el 5-0 de la temporada 1998/1999 (con dos de Finidi, Filipescu, Denilson y Oli) como en el 4-0 de la 96/97 (Pier, Alfonso, Bjeliça y otra vez Finidi), sendas goleadas a favor del Betis que tuvo entre medias empatado 1-1 en la campaña 97/98 (Oli y Juan González).

El ciclo con los cinco últimos choques entre Betis y Oviedo acabó con un 2-1 en el choque disputado en la 95/96 (Pier y Alexis, de penalti; Losada). Cabe recordar que el duelo de la primera vuelta, disputado en el Carlos Tartiere el pasado 10 de enero, acabó con reparto de puntos (1-1).