Rayo Vallecano - Estrasburgo: Alineaciones probables, horario y dónde ver en TV el partido de semifinales de la Conference League

El conjunto rayista recibe a los franceses en Vallecas para dar el primer paso hacia la gran final de Leipzig, en una participación europea que ya es histórica

El Rayo Vallecano, bajo las órdenes de Íñigo Pérez, afronta las primeras semifinales europeas de su historia. Tras caer en 2001 en los cuartos de la Copa de la UEFA, ahora tienen la oportunidad de alcanzar una histórica final de Conference League, disputada en la alemana ciudad de Leipzig.

Por delante tendrán al Racing de Estrasburgo, dirigido Gary O'Neil, que fue capaz de remontar en casa un 2-0 al Mainz 05 en los cuartos de final. Con todo ello, españoles y franceses pugnarán por estar presentes en la final ante Crystal Palace o Shakhtar Donetsk.

Con todo ello, el conjunto rayista quiere dejar encaminada la eliminatoria ante su afición, con una plantilla bastante limitada en algunas posiciones por bajas de última hora, y mirando a LaLiga, donde los apercibimientos y recientes expulsiones condicionarán las rotaciones en plena pelea por la permanencia.

¿Dónde ver por TV el partido Rayo Vallecano - Estrasburgo de semifinales en la Conference League?

El partido que disputan el Rayo Vallecano y Racing de Estrasburgo comienza a las 21.00 horas en el Estadio Municipal de Vallecas y se podrá ver por Movistar+ a través del canal 'Movistar+ Liga de Campeones 5'. Este canal también se sintoniza en la plataforma Orange TV. El encuentro corresponde a la ida de las semifinales de la Conference League.

¿Cómo seguir online el partido Rayo Vallecano - Estrasburgo de las semifinales de Conference League?

Al término del choque, ESTADIO Deportivo ofrecerá la crónica y las principales reacciones de los protagonistas. Además, en las redes sociales de este medio de comunicación y en los perfiles oficiales del club español y de la entidad francesa habrá información actualizada al instante de este partido correspondiente a la ida de las semifinales de la Conference League.

Posibles alineaciones titulares del Rayo Vallecano - Estrasburgo, partido ida de las semifinales de la Conference League

Íñigo Pérez tiene una ardua tarea por delante. Con un equipo mermado por las lesiones y sanciones en LaLiga, tendrá que competir en Europa sin olvidar España, donde la permanencia aún no está asegurada.

El técnico rayista ha perdido a tres jugadores importantes tanto para el once como la rotación: Randy Nteka (lesión sin determinar), Álvaro García (microrrotura en el aductor) y Luiz Felipe (rotura en los isquiotibiales). Ello deja una defensa mermada junto a un centro del campo que acusará cansancio si tenemos en cuenta la baja de Isi en LaLiga por sanción.

Con todo ello y teniendo en cuenta la dura prueba ante el Getafe en la jornada 34 de LaLiga, donde llegará con Ratiu, Gumbau, Fran Pérez, Pep Chavarría y Unai López apercibidos, veremos cuantas rotaciones saca en Europa o como hibrida el once para tener piernas frescas el fin de semana.

Alineaciones probables del Rayo Vallecano - Estrasburgo

Rayo Vallecano: Batalla; Ratiu, Lejeune, Mumin, Pep Cavarría; Unai López, Pathé Ciss; Ilias Akhomach, Isi Palazón, De Frutos; Camello.

Racing de Estrasbrugo: Penders; Ouattara, Omobamidele, Doukouré, Ben Chilwell; Rafael Luis, El Mourabet; Diego Moreira, Nanasi, Martial Godo; Julio Enciso.

Árbitro: Donatas Rumsas (Lituania) con Ivan Bebek (Croacia) en el VAR.