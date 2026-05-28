El Rayo Vallecano asume el duro golpe de perder la final de Conference League: "Este grupo va a ser irrepetible”

Jugadores como Batalla, Óscar Valentín, Isi Palazón o Jorge de Frutos apuntaron las claves del tropiezo ante el Crystal Palace en Leipzig, conscientes de la pena de haber sido derrotados: "Te duele de por vida y la vamos a recordar con muchísimo dolor"

El Rayo Vallecano cayó derrotado en la final de la UEFA Conference League. Un mal partido de los de Iñigo Pérez, que solo firmaron un tiro entre los tres palos durante todo el encuentro, condenó a los franjirrojos. Mateta aprovechó una de las ocasiones que tuvo el Crystal Palace para darle el triunfo y el título a los de Oliver Glasner.

Tras la finalización del encuentro, diferentes jugadores del Rayo Vallecano quisieron comentar sus sensaciones tras la derrota, afirmando que "estos dolores no se te van nunca", pero agradeciendo el apoyo de la afición en el Red Bull Arena de Leipzig: "Sin palabras". Además, otros como Jorge de Frutos elogió la calidad de esta plantilla con la que cuenta Iñigo Pérez: "Este grupo va a a ser irrepetible"

Isi Palazón se rompe tras la final: "No estuvimos bien con balón y es una pena"

Por un lado, Isi Palazón habló en Movistar+: "Estamos muy tristes por toda la gente que nos ha acompañado. Pienso también mucho en Trejo, me hubiese encantado ganar por él en su despedida. Pero hay que valorar lo hecho por este grupo que tenemos, por esta increíble afición".

El delantero del Rayo Vallecano lamenta la falta de claridad que tuvo el equipo cuando tenía la posesión: "Teníamos que haberles perdido el respeto y no hemos estado bien con balón. Una pena. Pero nos levantaremos, seguro. Porque esta gente se lo merece por lo que ha sufrido y porque tenemos equipo de sobra para repetirlo".

Óscar Valentín se sincera: "Ellos estuvieron cómodos, nosotros nunca"

Óscar Valentín, que fue titular en la final de Conference League, alabó el trabajo del equipo: "El equipo lo ha dado todo, pero no hemos estado cómodos en ningún momento. Son rocosos, muy físicos y es una pena no conseguirlo. Ellos han estado cómodos todo el partido, darles la enhorabuena por el título".

El centrocampista del Rayo Vallecano no dudó en tener buenas palabras sobre su afición: "Hemos disfrutado todo el proceso previo hasta llegar aquí y es un regalo llegar a la final, pero no llegó la guinda final y estamos jodidos. Sin palabras para la afición, les hemos dado algo de alegría, pero no se pudo dar todo. Tenemos que disfrutar de todas maneras por lo conseguido".

Batalla, entre rabia y resignación: "Estos dolores no se te van nunca"

Por su parte, Batalla habló del camino hasta llegar a la final de Conference League, como hizo Iñigo Pérez en rueda de prensa: "El camino fue hermoso. Llegamos hasta acá. Las finales son así. Se definen en detalles. Ellos son un gran equipo. Muy trabajado y son merecedores de la victoria. La jugada del gol de ellos es un rechace de los que se hacen cien por año. A veces tienes la suerte de que va a un compañero o se va fuera".

Batalla explicó la jugada del gol de Mateta: "Andrei me tapaba un poco la visión y me sorprende un poco. Trajimos a este equipo a una final europea y trabajaremos para volver a conseguirlo. Me quedo con el viaje. Estos dolores no se te van nunca. Te duele de por vida y la vamos a recordar con muchísimo dolor".

De Frutos se vacía y Presa sentencia: "Los golpe de suerte no han estado de nuestro lado"

Jorge de Frutos, que no jugó su mejor partido con el Rayo Vallecano, explicó el sentimiento del vestuario al caer derrotado en la final de la Conference League: "Ha sido una final muy dura para nosotros. Nos ha costado entrar en el partido. Se han adelantado al empezar la segunda parte. Más adelante valoraremos lo que ha conseguido. Este grupo va a ser irrepetible".

Por último, Martín Presa, presidente del Rayo Vallecano, fue tajante con el año que ha firmado su equipo: "Es un orgullo, pero te da lástima por la gente que ha venido. Los golpes de suerte no han estado hoy de nuestro lado. La temporada ha sido de sobresaliente, ha faltado la matrícula de honor en la final. Hemos estado de pie hasta el último minuto. Te vas con pena por la ilusión".