Martínez-Almeida ya 'calienta' la final de Conference League entre el Crystal Palace y el Rayo Vallecano: "Que se preparen los ingleses"

Martínez-Almeida llega a Leipzig para una final histórica y llena de orgullo franjirrojo, elogiando el camino europeo del Rayo Vallecano y 'calentando' la previa ante el Crystal Palace de Oliver Glasner: "Por mucho inglés que haya, va a sonar el Rayo mucho más"

José Luis Martínez-Almeida ya está en Leipzig para presenciar en la noche de hoy al final de la UEFA Conference League entre Crystal Palace y Rayo Vallecano. El alcalde la Comunidad de Madrid no se ha querido perder la cita que tendrá lugar en el Red Bull Arena. Sin embargo, previo a ello, ha querido valorar el enfrentamiento entre españoles e ingleses de esta noche, elogiando al conjunto de Iñigo Pérez.

Cabe recordar que el Rayo Vallecano ha alcanzado el pase a la final de la UEFA Conference League tras dejar atrás al Samsunspor, AEK de Atenas y Estrasburgo. Todo ello, mientras el conjunto de Iñigo Pérez se estaba jugando sus aspiraciones en LaLiga EA Sports, dónde finalmente han acabado en la octava posición de la clasificación con 50 puntos, a uno del Getafe, que ha terminado en plaza de Europa.

Almeida enciende la previa: "El Rayo Vallecano es ahora el primer equipo de Madrid"

En este sentido, Martínez-Almeida ha hablado ante los medios de comunicación, explicando, en primer lugar, si sientes nervios ya por el comienzo del partido: "Creo que hay que entrar ya en tensión. Es histórica absolutamente. Que un equipo como el Rayo Vallecano pueda ser campeón de una competición europea da buena muestra de lo que es el espíritu de barrio que lo ha traído hasta aquí. Nos hace sentir orgullosos a todos los madrileños".

Además, Martínez-Almeida siguió alabando el hecho de que el Rayo Vallecano haya llegado a una final europea: "Lo que me creo es que estamos ante el primer equipo de Madrid en estos momentos, porque es el único que ha llegado a una final de competición europea. Si nos dicen a principio de temporada que el Rayo va a llegar a la final de la Conference, algunos hubiéramos pensado que ojalá, pero que no estaba claro".

Almeida se rinde al Rayo Vallecano: "Tiene todo el mérito del mundo"

El alcalde de la Comunidad de Madrid reconoció que el Rayo Vallecano "lo ha conseguido y tiene todo el mérito del mundo". Martínez-Almeida es consciente de la oportunidad que tiene el equipo de Iñigo Pérez esta noche, a 90 minutos de ganar su primer título europeo de toda su historia, arropado por más de 11.000 aficionados del conjunto franjirrojo.

Por otra parte, Martínez-Almeida ha mostrado su felicidad por estar en Leipzig para presenciar la final de la UEFA Conference League entre el Crystal Palace y el Rayo Vallecano, ya que no podrá disfrutar de una del Atlético esta temporada: "Como alcalde he ido a finales europeas del Madrid, del Rayo, no del Atlético. Me alegro enormemente de estar aquí y de poder acompañar al Rayo".

Por último, el alcalde de Madrid 'calentó' la final entre ambos conjuntos en la previa del partido, que dará comienzo a las 21:00 horas desde el Red Bull Arena de Leipzig: "Que se preparen los ingleses, no tienen nada que hacer con la afición del Rayo, nada de nada. Por mucho inglés que haya, va a sonar el Rayo mucho más".

Batalla lidera la fe del Rayo Vallecano: un once firme para asaltar su primera final europea

La ilusión es máxima en el Rayo Vallecano, como ha reconocido Augusto Batalla, entre otros. El portero argentino, pese a las buenas sensaciones que ha dejado Dani Cárdenas en los partidos que ha participado, se ha asentado en el once de Iñigo Pérez, disputando esta temporada un total de 48 partidos entre LaLiga y UEFA Conference League.

Además, con una defensa fija formada por Ratiu, Pathé Ciss, Lejeune y Pep Chavarría, Iñigo Pérez ha encontado un grupo de jugadores con los que ha conseguido llegar a su primera final europea. Sin embargo, queda dar un paso adelante ante un Crystal Palace que no lo pondrá nada fácil y que cuenta con futbolistas de la talla de Yeremy Pino, que ha sido incluido en la convocatoria de Luis de la Fuente para disputar el Mundial.