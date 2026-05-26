Íñigo Pérez emociona antes de la gran noche del Rayo Vallecano en la Conference League: "Ese niño de 10 años siente cero miedo"

El técnico del cuadro de Vallecas apeló a disfrutar de la final europea. "El camino para levantar el trofeo pasa porque se sientan cómodos y disfruten", declaró el entrenador español

El Rayo Vallecano, Íñigo Pérez y también el conocido barrio de Vallecas estarán este próximo miércoles en el foco de las miradas de Europa porque lucharán en Leipzig (Alemania) por levantar por primera vez un título europeo como el de la Conference League. Será la primera final continental en la historia del Rayo Vallecano e Íñigo Pérez no ha escondido este martes los nervios propios de un momento tan trascendental como este.

Íñigo Pérez habló de de que sus jugadores disfrutasen como clave para ganar la final de la Conference League ante el Crystal Palace y además quiso apelar a los niños interiores de cada uno de los jugadores: "Ahora estamos aquí y toca intentar ganar la final. Los jugadores pueden pensar en esa sensación cuando tenían diez años y si a ese niño le dices que va a jugar ante cincuenta mil personas siente cero miedo. Los jugadores sólo quieren jugar, disfrutar y tenemos que ir hacia esa sensación de jugar cuando eras niño".

Íñigo Pérez no esconde los nervios ante la primera final del Rayo Vallecano

El Rayo Vallecano tiene 102 años y la responsabilidad que tiene Íñigo Pérez en la que será su primera final europea no es poca tal y como confiesa el propio protagonista: "Hablo de lo que siento. Ayer tenía una sensación de agobio que estaba consumido. Hoy les he pasado el balón a los jugadores y ahora son ellos los que deben actuar. Creo que es el momento de los jugadores. El camino para levantar el trofeo pasa porque se sientan cómodos y disfruten".

También apeló Íñigo Pérez al barrio de Vallecas, donde reside el Rayo Vallecano y que queda como uno de los últimos reductos del fútbol de antaño: "Más allá de presupuestos, valores de mercado y este tipo de cuestiones añadidas al deporte en las últimas décadas, que no tienen nada que ver con el juego, debemos representar al barrio de Vallecas y pensar en las gradas como si jugamos en casa. Hay que mantener el fuego".

El Rayo Vallecano y los focos que tiene que evitar

Íñigo Pérez sabe que sus jugadores no están acostumbrados a escenarios como el de una final europea por lo que apuesta por obviar los focos y mantener la identidad del equipo rayista: "Es importante conocer que habrá cosas a las que no estamos acostumbrados. Debemos obviar los focos y el exceso de atención y aceptarlo. Mañana tenemos que mantener nuestra identidad porque eso nos dará para competir, disfrutar y quizá ganar".

Por último, también apostó por simplificar la final de este próximo miércoles para estar más cerca de ganar un partido que calificó como 'épico': "Sólo queda un paso y nunca me gusta hablar de que hay que ganar. Eso lo puede decir todo el mundo y cuando juegan dos sólo uno gana. Mañana es importante que repliquen aquello que les ha traído hasta aquí. Que hagan todo lo que hacen y que no cambien sus escenarios, porque eso genera confort y seguridad. Mañana podemos hablar de final épica, la primera en 102 años, pero cuanto más lo simplifiquemos más cerca estaremos de ganar".