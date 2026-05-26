El pacto de la línea roja que ha llevado al Rayo Vallecano a su histórica primera final europea

El Rayo Vallecano de Iñigo Pérez roza la gloria europea apoyado en un principio innegociable: el "pacto de la línea roja". Un código que borra jerarquías, exige compromiso absoluto y ha convertido al equipo franjirrojo en un bloque sólido y reconocible que está a 90 minutos de ganar la UEFA Conference League

Iñigo Pérez está a las puertas de ganar una UEFA Conference League con el Rayo Vallecano. Su éxito en el equipo franjirrojo se puede deber a diferentes factores, pero el que resalta sobre los demás es el famoso "pacto de la línea roja" del que habla el técnico de Pamplona.

Desde su llegada a Vallecas en 2024, el entrenador de 38 años ha implantado una dinámica de trabajo que le ha llevado en algo más de dos años a alcanzar una final europea. Iñigo Pérez no entiende de estatus en la plantilla del Rayo Vallecano. Todos los jugadores deben estar comprometidos para llegar a cabo el "pacto de la línea roja", el códido interno que mantiene al pie de la letra el técnico de Pamplona en su día a día.

El pacto de la línea roja que fija la intensidad extrema, la presión alta y la solidaridad defensiva: la base del sistema

Por un lado, el pacto de la línea roja que fija la intensidad extrema, presión alta y solidaridad defensiva no es una opción, sino la base del sistema. Un compromiso innegociable que ha dejado claro Iñigo Pérez en el vestuario del Rayo Vallecano. El camino del conjunto franjirrojo hasta llegar a la final de la UEFA Conference League se debe, entre otros motivos, a una implicación en mayúsculas de todos los jugadores en cada partido.

Una de las claves es la solided defensiva total. Iñigo Pérez ha hablado en diferentes ruedas de prensa de la importancia del repliegue defensivo, una de los puntos importantes para mantener como una fortaleza la portería del Rayo Vallecano en los diferentes encuentros esta temporada. Además, entra en juego una presión alta independientemente del escenario en el que se esté disputando el partido.

El escudo pesa más que el nombre en el Rayo Vallecano de Íñigo Pérez

Por otro lado, Iñigo Pérez no diferencia a los jugadores por su recorrido en el club: todos tienen que ir a una y llevar a cabo un sacrificio vital para el equipo a lo largo de la temporada. El escudo pesa más que el apellido en este Rayo Vallecano, aunque esto haya provocado decisiones importantes en diferentes equipos, con figuras mediáticas o fichajes de renombre que se han quedado sin entrar en la convocatoria por no asumir esta exigencia

Por el contrario, otros jugadores jóvenes o menos mediáticos han dado un paso adelante cumpliendo las pautas y el código interno de cada club. Eso es lo que ha implantado Iñigo Pérez en el Rayo Vallecano, basándose y mezclando el esfuerzo físico y táctico. El equipo franjirrojo llega a la final de la UEFA Conference League siendo un bloque sólido y reconocible, dispuesto a hacer historia este miércoles en Leizip.

Íñigo Pérez revela el origen del pacto de la línea roja

El propio Iñigo Pérez ha querido explicar, en una entrevista en Movistar+, qué es y de dónde viene este "pacto de la línea roja": "Yo cuando llegué al Rayo Vallecano el primer año no tuvimos casi opción de hacer este tipo de eventos. El siguiente año después de una hora y un lugar en el que el terreno de juego venía todo su perímetro pintado por una línea roja en el cuál yo estaba ahí y les esperaba con sus familiares, parejas, amigos, lo que yo ellos desearan"

En este sentido, el técnico de Rayo Vallecano, que ha habilitado pantallas para ver la final de la Conference, apunta detalladamente que "al final era explicarles que mi labor con ellos había sido de segundo entrenador (desde 2022) y habíamos generado una amistad importante. Me negaba rotundamente a abandonarla pero también tenía que tomar decisiones".

Iñigo Pérez precisa el pacto que mantiene con los futbolistas del Rayo Vallecano: "Entonces la línea roja constituye un pacto entre ellos y yo en el que antes de entrar al campo, antes de cruzar esa línea roja podría estar para ellos, podrían tomar cualquier tipo de decisión si no quisiera entrenar por cualquier afección personal"

Íñigo Pérez describe que no hay excusas si cruzas la línea roja: solo búsqueda de la excelencia

Tras ello, Iñigo Pérez afirma bien claro que el foco debía estar en el trabajo una ve cruzada la "línea roja": "Pero, en el momento en el que se entrase en el campo y cruzase la línea roja no existía un problema familiar ni personal que nos sacara del trabajo de la búsqueda de la excelencia que decía Óscar Trejo, la búsqueda de la perfección durante una hora y cuarto".

Por último, Iñigo Pérez argumenta que "lo importante es que ellos aceptaron este pacto y ha sido así. Creo que ha sido una de las claves del rendimiento deportivo. Tienen personas dentro y fuera del terreno un cuerpo técnico, comandamos por mí, que tendemos que hayas dormido una hora, que tengas el duelo de un familiar, cualquier situación, porque somos personas.

De esta manera, el entrenador rayista, que sigue sin despejar dudas sobre su futuro, concluye apuntando que "si decides entrar dentro no hay cobijo en la excusa ni personal ni deportivo ni familiar. Por lo tanto, eso se ha ido retroalimentando y eso nos hace un equipo prácticamente invencible en este sentido".