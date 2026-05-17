Iñigo Pérez y su futuro: "Estoy en un proceso de reflexión"

El entrenador se muestra agradecido a la afición rayista por el cariño aunque no aclara si seguirá el próximo curso en Vallecas

Iñigo Pérez, entrenador del Rayo Vallecano, se ha referido este domingo a su futuro, después del triunfo del cuadro rayista contra el Villarreal en Vallecas. "Para ser entrenador del Rayo hacen falta muchas cosas. Necesitas un tipo de energía diferente, como para cualquier club, pero aquí el tipo de energía necesitas que se regenere de manera urgente y rápida. Son decisiones y reflexiones que toman tiempo y en ese proceso de reflexión estoy", ha indicado.

El técnico, que no ha respondido aún en la oferta de renovación del Rayo, ha ahondado en esta reflexión: "Soy consciente que lo que tengo en el vestuario y en las gradas no lo voy a volver a tener. Eso es algo que cualquiera que lo viva sabrá lo que digo. Este es el sentimiento más puro que he visto y aquí he vivido cosas que no he vivido en otro estadio pero los procesos hay que reflexionarlos, pensarlos y en eso estamos".

Tras la victoria ante el Villarreal, Vallecas tributó un homenaje a Iñigo Pérez. "La deuda que siento con esta afición es difícil saldarla porque te hacen sentir hijo de Vallecas y cada día que pasa la deuda aumenta. No hay palabras para expresar la gratitud, solo que intentaré responderla con dedicación", ha comentado Iñigo Pérez que ha seguido: "Yo llevo aquí cuatro años y siento ese tipo de emoción pero no hay que olvidar que esto desgasta mucho".

Iñigo Pérez sobre Trejo

No fue Iñigo Pérez el único nombre propio de la tarde. También lo fue Óscar Trejo, también reconocido por la afición rayista. "Trejo es genuino e inimitable por cómo se comporta. Es de una grandeza inigualable", ha asegurado el entrenador.

Todo después del triunfo del Rayo Vallecano contra el Villarreal por 2-0 con goles de Sergio Camello y el brasileño Alemao. Un resultado que, más allá de lo que suceda en la final de la Conference League, deja al equipo octavo y a dos puntos de los puestos europeos en al competición liguera.

Ahora el Rayo Vallecano tiene dos citas finales de traca para acabar la temporada. La primera será la visita a Mendizorroza para enfrentarse al Alavés. Allí podría clasificarse para Europa, aunque no depende de sí mismo. Más importante aún será la final que el cuadro madrileño disputará el próximo miércoles 27 de mayo frente al Crystal Palace en la final de la Conference League. Una cita con la posibilidad de alcanzar un título, además de la clasificación para Europa.