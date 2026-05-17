El mal sabor de boca de Marcelino con el Villarreal: "Somos un equipo diferente"

El entrenador del Villarreal da un toque de atención a sus jugadores, aunque destaca que "se puede entender que los jugadores levanten el pie del acelerador"

El Villarreal volvió a dejarse puntos en este tramo final de LaLiga que se está haciendo especialmente pesado para el conjunto castellonense. El 'submarino amarillo' no hizo los deberes ante el Rayo vallecano, que venció por 2-0 al conjunto de Marcelino. El técnico asturiano se mostró muy crítico con sus jugadores y aseguró que, desde que lograron la clasificación a la Champions League, el equipo es "diferente".

"Llevamos dependiendo de nosotros mucho tiempo y dos derrotas y un punto de nueve nos priva de haber tenido algo que podíamos tener ya. La semana que viene nos jugaremos quien queda tercero y quién queda cuarto. Así lo hemos querido y así será", ironizó el técnico asturiano, que aseguró que hasta que garantizaron la 'Champions' fueron un "equipo diferente". "Hay un equipo hasta ese momento y otro después. Cuando cumples un objetivo, tienes una ilusión y haces una temporada extraordinaria e histórica, se puede entender que los jugadores levanten el pie del acelerador. Nosotros entre unas cosas y otras, por varias circunstancias que suceden, ahora mismo somos un equipo que si no da por finalizada la temporada somos bastante diferentes al que éramos", concluyó.

A su vez, Marcelino pone el foco en los jugadores, aunque entiende que "es entendible que levanten el pie del acelerador". "Para mí no ha dejado ninguna sensación rara. Les pasa a muchos equipos. El Sevilla se jugaba el descenso y hoy era el último partido en casa del Rayo. Entre unas cosas y otras, ahora mismo somos un equipo bastante diferente al que éramos", subraya el entrenador del Villarreal en la rueda de prensa posterior al duelo ante el conjunto de Íñigo Pérez, que apunta a ser el sucesor de Marcelino en el banquillo de La Cerámica.

Marcelino asegura que la derrota ante el Rayo Vallecano ha sido justa

El Villarreal perdió 2-0 en Vallecas y se mantiene tercero de la clasificación con 69 puntos empatado con el Atlético de Madrid, al que se medirá en su casa la jornada final del campeonato liguero. Sobre el partido, Marcelino aseguró que el Rayo Vallecano fue superior y que la derrota es justa: "En el partido ha habido un equipo superior y ha ganado justamente. Nosotros empezamos bien pero el primer gol nos hizo daño. Tuvimos poca profundidad, poca finalización, y en el segundo tiempo con 2-0, cuando hicimos ocasiones de peligro, ya era tarde. Solo queda felicitar al Rayo porque fue superior".