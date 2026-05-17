Rayo Vallecano 2-0 Villarreal: Camello y Alemao sueñan con otra Conference League

Camello y Alemao firman un solvente triunfo del Rayo ante un Villarreal desconocido que además le permite soñar con acabar en el puesto de Conference League para repetir en Europa un año más antes de afrontar una ilusionante final en Leipzig

El Rayo Vallecano luchará por la séptima plaza hasta la última jornada. No contento con disputar la final de la UEFA Conference League el próximo 27 de mayo contra el Crystal Palace, los hombres de Íñigo Pérez lucharán hasta la última jornada de LaLiga por clasificarse de nuevo para la competición europea, y para ello tendrá que ganar al Alavés, ya salvado, y esperar que no gane el Getafe ante un Osasuna que todavía no ha certificado la permanencia.

Y todo ello gracias a una merecida victoria ante el Villarreal, al que se impusieron en un partido muy serio y que sirvió como digno homenaje para Óscar Trejo, titular en la tarde de hoy por última vez en Vallecas, que recibió una tremenda ovación al ser sustituido en la segunda parte.

Camello y Alemao sentencian

No pasó apenas apuros el conjunto local, que puso a prueba a Arnau Tenas en varios disparos, pero no fue hasta casi la media hora de juego cuando el Rayo estrenaría el marcador con un tanto de bella factura de Sergio Camello. A pase de Ratiu, Camello recortaba al pisar el área y ponía el balón lejos de Arnau Tenas buscando la escuadra.

El gol despertó al Rayo, que llegó al descanso sin sufrir por la ventaja. Una ventaja que de hecho iba a ampliar al conjunto vallecano nada más comenzar la segunda parte castigando un error del Villarreal en la salida del balón. Trejo ganaba la pelota y asistía a su izquierda para que Alemao picara su remate por encima de Arnau, que llegó a tocar el esférico en vano.

Merecida despedida a Trejo

El 2-0 no peligraba en Vallecas, que se volcó para dar su mejor despedida a Trejo cuando fue sustituido a los 66 minutos y se marchó del césped por el pasillo que le brindaron sus compañeros del Rayo, cuerpo técnico incluido, y también los del Villarreal, que se sumaron al homenaje.

Hasta el final, el partido no tuvo mucha historia porque el Villarreal, pese a los cambios y la entrada de jugadores frescos como Dani Parejo o Gerard Moreno, no encontró la forma de hacer daño al Rayo, que fue dejando pasar los minutos con oficio sin pasar excesivos apuros. La última ocasión clara fue para el Rayo, que pudo marcar el tercero con una acción muy clara de Fran Pérez, que, solo ante Arnau, mandó su remate al filo del área pequeña por encima del travesaño.

Ficha técnica:

Rayo Vallecano: Batalla; Andrei Ratiu, Pathé Ciss, Lejeune, Pep Chavarría ('Pacha' Espino 81'); Óscar Valentín, Unai López (Mumin 82'); De Frutos, Trejo (Pedro Díaz 66'), Camello (Fran Pérez 73'); y Alemao (Carlos Martín 73').

Villarreal: Arnau Tenas; Mouriño, Kambwala (Costa 77'), Rafa Marín, Sergi Cardona; Buchanan (Alfon 46'), Santi Comesaña (Thomas 63'), Gueye (Parejo 72'), Moleiro; Ayoze Pérez y Oluwaseyi (Gerard Moreno 63').

Goles: 1-0 (28') Camello; 2-0 (47') Alemao.

Árbitro: Ricardo De Burgos (Comité vasco). Amonestó a Lejeune y Unai López por parte del Rayo.

Incidencias: partido correspondiente a la jornada 37 de LaLiga EA Sports disputado en el Estadio de Vallecas ante 12.836 espectadores.