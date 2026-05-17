Rayo Vallecano - Villarreal: alineaciones posibles y cómo ver en TV y online el partido de LaLiga

El conjunto madrileño tiene asegurada la permanencia en Primera división y, por otro lado, muy difícil alcanzar la séptima posición del Getafe CF por lo que se juega poco frente a un Villarreal CF que necesita la victoria para no ver peligrar su tercer puesto en la clasificación de LaLiga

Rayo Vallecano y Villarreal CF se enfrentan, a partir de las 19:00 horas en el Estadio de Vallecas, en uno de los partidos correspondientes a la jornada 37 de LaLiga y el cual es muy importante en la pelea por la tercera posición de la clasificación de Primera división que está en manos del equipo amarillo.

El equipo que entrena Marcelino García Toral necesita ganar para no ver peligrar dicha posición de honor ante un Atlético de Madrid que a falta de dos jornadas para el final del campeonato regular está a tres puntos. Por su parte, el Rayo Vallecano, que ya ha asegurado la permanencia en Primera división, se juega poco ya que es complicado que pueda sobrepasar al Getafe CF quien ocupa la séptima posición y que le saca cuatro puntos al equipo que entrena Iñigo Pérez.

¿Dónde ver por TV el partido Rayo Vallecano - Villarreal CF de LaLiga?

El partido que disputan el Rayo Vallecano y el Villarreal CF comienza a las 19:00 horas en el Estadio de Vallecas y se podrá ver por la plataforma DAZN el cual también se puede sintonizar a través de Movistar+ y de Orange TV. En el caso de estas dos plataformas el encuentro se sintoniza en DAZN LaLiga 4. El encuentro corresponde a la jornada 37 de LaLiga.

Los momentos más importantes del partido se podrán seguir por la retransmisión del Multifútbol que se podrá sintonizar en Movistar+ LaLiga 6.

¿Cómo seguir online el partido Rayo Vallecano - Villarreal CF de LaLiga?

También se podrá seguir el choque en directo a través de este medio de comunicación, www.estadiodeportivo.com, gracias a un minucioso minuto a minuto para que ningún aficionado se pierda el más mínimo detalle del duelo. Al término del choque, ESTADIO Deportivo ofrecerá la crónica y las principales reacciones de los protagonistas. Además, en las redes sociales de este medio de comunicación y en los perfiles oficiales del club madrileña y de la entidad castellonense habrá información actualizada al instante de este partido correspondiente a la jornada 37 de LaLiga.

¿Cómo escuchar por la radio el partido Rayo Vallecano - Villarreal CF de LaLiga?

Para quien no pueda ver el duelo por televisión o no tenga contratado los servicios de las plataformas televisivas que retransmiten el choque y quiera acompañar el directo de ESTADIO Deportivo, puede sintonizar cualquier emisora de radio de nivel nacional que dará una amplia cobertura de lo que ocurra en este partido entre el Rayo Vallecano y Villarreal CF correspondiente a la jornada 37 de LaLiga.

Alineaciones titulares posibles del partido Rayo Vallecano - Villarreal CF correspondiente a la jornada 37 de LaLiga:

En cuanto a las novedades deportivas, el Rayo Vallecano sigue sin poder contar con el sancionado Isi Palazón ni con los lesionados Luiz Felipe e Ilias Akhomach. Se tiene previsto que Iñigo Pérez no fuerce a jugadores como Álvaro García teniendo en cuenta que la final de la UEFA Conference League contra el Crystal Palace se disputa en unos días.

Rayo No Iniciado - Villarreal

El Villarreal CF, por su parte, tiene las bajas de Renato Veiga, por acumulación de amonestaciones, y de los lesionados Foyth y Pau Cabanes.

Rayo Vallecano: Batalla; Ratiu, Lejuene, Nobel Mendy, Chavarría; Unai López, Óscar Valentín; Jorge de Frutos, Fran Pérez, Carlos Martín; y Alemao.

Villarreal CF: Arnau Tenas; Maouriño, Pau Navarro, Rafa Marín, Sergi Cardona; Comesaña, Pape Gueye; Buchanan, Moleiro; Ayoze Pérez u Oluwaseyi.