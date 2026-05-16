Íñigo Pérez: "Es el día de Trejo, lo demás queda en segundo plano"

El entrenador del Rayo Vallecano elude la pregunta acerca de su futuro y pone el foco en la despedida de Óscar Trejo

El Rayo Vallecano cerrará la temporada en Vallecas ante el Villarreal. El combinado de la franja, con la permanencia en el bolsillo, encara los últimos partidos pensando en la final de la Conference League y en las despedidas. Aunque la de Íñigo Pérez es todavía un misterio, la de Trejo no. Es por ello que el argentino acapara los focos y así lo ha querido el propio entrenador del Rayo Vallecano: "Es el día de Trejo".

El equipo madrileño afronta las dos últimas jornadas del campeonato liguero con la tranquilidad de la permanencia lograda de forma matemática pero con el objetivo de cerrar el curso en Vallecas brindando un triunfo a su afición. El partido será especial para el mediapunta argentino Oscar Trejo, que no seguirá en el Rayo Vallecano y que recibirá un homenaje de la afición franjirroja tras diez temporadas en el equipo, con el que ha jugado, hasta el momento, 333 partidos oficiales, siendo el extranjero que más veces ha vestido la camiseta con la franja.

“El domingo es el día de Oscar Trejo. Son días únicos y va a ser muy emocionante verlo. Sabe que puede contar conmigo para el futuro. Mañana es su día y cualquier otra noticia queda en un segundo plano", dijo Iñigo Pérez, en conferencia de prensa. "Es el día de rompernos las manos por estos jugadores. La temporada que han hecho este año no es fácil y el colofón será la final de la Conference League, que es una realidad que nadie nos va a robar. Llegar a la final es lo más difícil que se ha hecho nunca aquí", subrayó.

Íñigo Pérez no da pistas sobre su futuro

Sobre su futuro, que sigue siendo una incógnita, Iñigo Pérez fue tajante aunque no desveló el misterio. "Cualquier individualidad mañana queda a un lado. Es el día de Trejo. No importa si mañana será mi último partido o si me quedan tres años", confesó el técnico navarro, que no renuncia a entrar en Europa de nuevo si quedan entre los siete primeros, algo complicado al ver al Getafe a cuatro puntos. "No vamos a frenar. Hemos pasado el primer objetivo pero por supuesto vamos a intentar entrar en Europa vía Liga. No me muevo nunca en parámetros de resultados ni para hacer una alineación ni para tomar una decisión", señaló. "El partido de mañana es verdaderamente difícil. El Villarreal tiene una forma de jugar que a todos los equipos nos han ido destruyendo poco a poco. Mañana tenemos que ser muy meticulosos y debemos intentar adelantarnos", apuntó.