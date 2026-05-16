Clasificación Giro de Italia 2026 tras la 8 etapa | Eulalio mantiene el pulso con Jonas Vingegaard

Los favoritos se tomaron con calma la octava etapa y permitieron el triunfo de Narváez (UAE) y el protagonismo del equipo Movistar

Después de que el viernes viviéramos la primera exhibición de Jonas Vingegaard en el Giro de Italia 2026, lo que parecía una etapa peligrosa para consolidar ventajas fue finalmente de transición. La escapada de Bjerg y Narváez junto a Leknessund sorprendió a todos, los favoritos se reservaron y no hubo ventajas significativas entre los ciclistas que ocupan las primeras plazas de la general.

Ello beneficio a los antes señalados, a ciclistas como el italiano Milesi que no habían aparecido y que dio buenos puntos al Movistar Team o a un Thomas Silva que volvió a ser protagonista. Aunque el gran beneficiado fue el ecuatoriano Jhonatan Narváez, que se apuntó su segunda etapa en este Giro 2026.

Ese 'descanso' de los favoritos también permite al portugués Afonso Eulalio quedarse a un solo día de lograr el objetivo que se había marcado cuando el miércoles cazó la 'maglia rosa': llegar al primer descanso enfundado en ella. Lo tiene muy fácil, porque aunque la etapa 9 que se celebra este domingo acaba con dos dificultades montañosas, entre ellas un puerto de primera, parece difícil que Jonas Vingegaard pueda neutralizar los más de tres minutos que el luso le lleva ahora mismo.

Clasificación de la etapa 7 del Giro de Italia 2026

1. Narváez, Jhonatan (UAE Team Emirates-XRG) 03:27:26

2. Leknessund, Andreas (Uno-X Mobility) + 32

3. Tjotta, Martin (Uno-X Mobility) + 42

4. Silva, Thomas (XDS Astana Team) + 44

5. Milesi, Lorenzo (Movistar Team) + 44

6. Scaroni, Christian (XDS Astana Team) + 48

7. Strong, Corbin (NSN Cycling Team) + 55

8. López, Juanpe (Movistar Team) + 55

9. Poels, Wout (Unibet Rose Rockets) + 58

10. Beloki, Markel (EF Education-EasyPost) + 01:00

11. Rolland, Brieuc (Groupama-FDJ United) + 01:02

12. Christen, Jan (UAE Team Emirates-XRG) + 01:02

13. Gualdi, Simone (Lotto-Intermarché) + 01:02

14. Garofoli, Gianmarco (Soudal Quick-Step) + 01:08

15. Zana, Filippo (Soudal Quick-Step) + 01:12

Clasificación general del Giro de Italia 2026 tras la etapa 8

1. Eulalio, Afonso (Bahrain Victorious) 34:28:42

2. Vingegaard, Jonas (Team Visma | Lease a Bike) + 03:15

3. Gall, Felix (Decathlon CMA CGM Team) + 03:34

4. Scaroni, Christian (XDS Astana Team) + 04:18

5. Hindley, Jai (Red Bull-BORA-hansgrohe) + 04:23

6. Pellizzari, Giulio (Red Bull-BORA-hansgrohe) + 04:28

7. O'Connor, Ben (Team Jayco-AlUla) + 04:32

8. Rondel, Mathys (Tudor Pro Cycling Team) + 04:56

9. Arensman, Thymen (Netcompany INEOS Cycling Team) + 05:07

10. Storer, Michael (Tudor Pro Cycling Team) + 05:11

11. Beloki, Markel (EF Education-EasyPost) + 05:31

12. Hirt, Jan (NSN Cycling Team) + 05:40

13. Arrieta, Igor (UAE Team Emirates-XRG) + 05:54

14. Gee-West, Derek (Lidl-Trek) + 06:10

15. Bernal, Egan (Netcompany INEOS Cycling Team) + 06:18

16. Piganzoli, Davide (Team Visma | Lease a Bike) + 06:22

17. Caruso, Damiano (Bahrain Victorious) + 06:32

18. Harper, Chris (Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team) + 06:41

19. Christen, Jan (UAE Team Emirates-XRG) + 06:59

20. Van Eetvelt, Lennert (Lotto-Intermarché) + 07:12

21. Kulset, Johannes (Uno-X Mobility) + 07:14

22. Cepeda, Alexander (EF Education-EasyPost) + 07:48

23. De la Cruz, David (Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team) + 08:11

24. Kuss, Sepp (Team Visma | Lease a Bike) + 08:19

25. Mühlberger, Gregor (Decathlon CMA CGM Team) + 08:29

26. López, Martin (XDS Astana Team) + 09:04

27. Mas, Enric (Movistar Team) + 09:14

28. Ciccone, Giulio (Lidl-Trek) + 09:42

29. Vlasov, Aleksandr (Red Bull-BORA-hansgrohe) + 11:34

30. Kench, Josh (Groupama-FDJ United) + 12:11

35. López, Juanpe (Movistar Team) + 15:53

37. Romo, Javi (Movistar Team) + 19:15