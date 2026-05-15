El Movistar Team recibe una sanción y pierde puntos en el Giro de Italia

Hasta cuatro de las nueve sanciones que la UCI ha puesto en los tres últimos días apuntan al equipo español, que está siendo especialmente señalado en este aspecto

El buen arranque del Movistar Team en las primeras jornadas del Giro de Italia, con varios ciclistas en los primeros puestos y una segunda plaza de Orluis Aular en la cuarta etapa con final en Cosenza, se ha visto enturbiado por lo vivido este viernes en la primera etapa de montaña de la ronda italiana.

Jonas Vingegaard ha ofrecido su primera exhibición, pero antes incluso de que el danés arrancara, el líder del Movistar Team, Enric Mas, se ha quedado y sus principales compañeros, Einer Rubio, Juanpe López y Javi Romo, se han quedado para acompañarle e impedir que perdiera demasiado. Aún así ha cedido casi seis minutos con respecto al danés.

Las malas noticias se han visto acompañadas con una doble multa por parte de la UCI, que parece fijarse en los últimos días especialmente en el equipo español y ya acumula tres jornadas consecutivas multando al Movistar Team.

Einer Rubio, el principal perjudicado

En este caso, los multados han sido los directores deportivos del equipo Movistar Alexis Gandia y Juanjo Lobato, a los que han puesto sendas multas de 500 francos suizos por "incumplimiento del reglamento o las directrices relativas a la circulación de vehículos durante la carrera". Es la misma infracción y cuantía que se le achaca a otro de los miembros del conjunto español, Stefano Rubino, y por la que fue multada el día anterior.

Sin embargo, lo que ha molestado en el Movistar Team ha sido la dura sanción recibida por uno de sus corredores, el colombiano Einer Rubio, que no sólo ha sido multado con 500 francos suizos por "tirar residuos fuera de las zonas habilitadas", sino que han añadido una penalización de 25 puntos UCI, que se le descuentan y, por tanto, también lo hacen en el cómputo global de los puntos que acumula el conjunto español.

Si tenemos en cuenta que en los tres últimos días se han puesto nueve sanciones, que casi la mitad, cuatro, hayan caído en el equipo español llama la atención. Y también que acumule una de las dos sanciones con puntos UCI de por medio en lo que llevamos de Giro. La otra la recibió Johan Price-Pejtersen (Alpecin-Premier Tech).

El Movistar, con Barrenetxea, Cepeda o Canal en Bretaña

En otro orden de cosas, el equipo telefónico va a estar presente en otro frente y durante el fin de semana va a participar en una doble cita en la Bretaña francesa, con dos pruebas de un día. El sábado, el Tour du Finistère Pays de Quimper y, el domingo, el Boucles deL'Aulne - Chateaulin.

El conjunto español va a alinear en estas dos jornadas a algunos de los ciclistas que no están presentes en el Giro y que tan buenos resultados le han dado en los primeros meses del año, especialmente en las pruebas de un día. Ciclistas como Jon Barrentxea o Jefferson Cepeda son un seguro de vida en estas pruebas. Y otros como Carlos Canal, Diego Pescador o Natnael Tesfazion están entre los que más puntos han sumado para el Movistar en 2026. Junto a ellos, un Pelayo Sánchez que sigue recuperándose y cogiendo sensaciones tras más de un año parado o el joven Tomás Pombo, al que le servirá esta cita para ir aprendiendo los trucos del ciclismo profesional.