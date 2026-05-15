Giro de Italia 2026 | Etapa 8, recorrido, perfil, horarios y dónde ver en TV hoy la etapa entre Chieti - Fermo

El perfil es 'repechero', con varios 'muros' incluido Capodarco (hasta el 18%) y una llegada en claro ascenso

La 8ª etapa del Giro de Italia 2026, que se celebra este sábado 16 de mayo, comienza en Chieti y termina en Fermo tras 157 kilómetros de recorrido. El perfil de la misma es 'repechero', con varios 'muros' incluido Capodarco (hasta el 18%) y una llegada en claro ascenso, apta para fugas e incluso algunos escarceos entre los favoritos. Consulta horarios y cómo ver en Eurosport y HBO Max.

De un gran día de montaña, el Giro salta a una 'tappa dei muri', un recorrido más propio de la Tirreno Adriático y muy atractivo para las escapadas, donde los favoritos tendrán que correr con las orejas tiesas.

Cuatro cotas -más el Kilómetro Red Bull- en los últimos 60 km: Montefiore dell'Aso (3ª), Monterubbiano (4ª), el famoso 'Muro' de Capodarco (tramo máximo al 18%) y la llegada en Fermo, con el Muro di Via Reputolo antes de una meta urbana y algo más manejable pero siempre en ascenso.La salida neutralizada se dará a las 13:15 (horario peninsular español) y la llegada está prevista a las cinco y cuarto de la tarde.

Afonso Eulálio: "Me queda bien el maillot de líder"

Será un buen momento para ver si hay cambio de líder o no. Por el momento, el ciclista portugués Afonso Eulálio (Bahrain) es quien lo porta y declaró tras la etapa sexta que le "queda bien el maillot de líder". Veremos a ver si puede seguir conservando la 'maglia' rosa'.

"Espero por mí y por mi equipo mantener el maillot más días, me queda bien. Veremos si puedo llegar al día de descanso", explicó, en la rueda de prensa posterior a la jornada. "Para mí significa mucho. Hemos disfrutado del día como equipo. He visto a los otros contentos y me siento más contento yo", añadió.

Tras la etapa de este viernes, que ha terminado con la subida al mítico Blockhaus, se ha mostrado irónico con su futuro y su renovación con Bahrain: "Intenté cambiar llevar el maillot rosa por conseguir una victoria con Damiano, pero no me ha hecho caso".

Horario Giro de Italia 2026, etapa del 13 de mayo

- Salida: desde Chieti (Italia) a las 13:15 horas

- Llegada: en Fermo (Italia), prevista alrededor de las 17:15.

Horario y dónde ver por televisión y online la 2ª etapa del Giro de Italia 2026

Para todo aquel que no se quiera perder absolutamente nada, el Giro de Italia 2026 se puede seguir por diversos canales, algunos de pago y otros en abierto. El Giro de Italia 2026 se puede ver en España por la plataforma HBO MAX y también por Eurosport. Este último comenzará a emitir la etapa 2 del Giro de Italia 2025 a partir de las 13:00 horas.

Para aquellos aficionados que quieran seguir la carrera por Eurosport, este canal está integrado en las siguientes plataformas: Movistar+, Orange TV y DAZN.

La única opción de poder ver completamente gratis el Giro 2026 desde España es el canal autonómico EITB, que retransmite el tramo final de cada etapa.

Para conocer todo lo que ha pasado en la etapa del Giro 2025 a su finalización, no dude en consultar la web de ESTADIO Deportivo para leer la crónica más completa y los detalles de la misma, así como el horario y el perfil de la siguiente etapa.