Sergio Ramos y Sofía Acuña, la mujer del asiento de atrás

Socia fundadora de MA Abogados, el despacho de Alberto Pérez-Solano que asesora al club y a sus todavía máximos accionistas en el proceso de compraventa, es también la ideóloga del pacto de financiación con Goldman Sachs

La salida de Sergio Ramos del hotel en el que se ha alcanzado un pacto para la compra del paquete mayoritario de títulos de la sociedad.Juan José Ponce

Aunque no suele aparecer en primer término, está detrás de todo. Los flashes están siendo, como es lógico, para Sergio Ramos, la cara más conocida de un proceso de compra en el que también se vislumbran rostros de consejeros notables como José Castro, Fernando Carrión y Carolina Alés. Por el enclave hotelero de la Avenida de la Buhaira en el que se ha fraguado el principio de acuerdo para el intercambio de poderes han aparecido Martín Ink, el socio del camero, y abogados, muchos abogados. Había que hilar fino para llegar en unos días a la notaría con todos los detalles atados y bien atados.

Julio Senn, Gonzalo Ávila, Alberto Pérez-Solano y ella. La mujer del asiento de atrás del coche que conducía René Ramos, mano derecha del todavía central, a la salida del Sevilla Center. No sé si enemiga, pero poco amiga de las cámaras, fue socia fundadora de Altius Abogados, uno de los pilares sobre los que se asentó en 2011 la firma MA Abogados (por José María Michavila y Ángel Acebes, ex ministros del Partido Popular). Se llama Sofía Acuña Dorado y actualmente es la responsable de los departamentos de derecho público y derecho procesal en el citado despacho.

Dice su perfil oficial en la web de la firma que lo compagina el asesoramiento estratégico y la emisión de dictámenes con la defensa letrada ante tribunales de justicia, prestando servicios de análisis jurídico a distintas empresas, de ámbito nacional y autonómico, en distintas materias tales como contratación pública, bienes públicos, urbanismo, expropiaciones, telecomunicaciones e infraestructuras en general. En el caso del Sevilla FC, dicen quienes la conocen que es la ideóloga del pacto de financiación con la multinacional Goldman Sachs, que se estipuló inicialmente en 108 millones de euros y se amplió luego con 70 millones más.

Articuló hace dos años una línea de crédito de 178 millones de euros

En marzo de 2024, el Sevilla FC agradecía a MA Abogados con la simbólica entrega de una camiseta en el antepalco del Ramón Sánchez-Pizjuán su asesoramiento en la operación por la que se obtenía una línea de crédito importante "a corto, medio y largo plazo que consolida la estabilidad financiera del club y que le permite acometer con plena eficacia su plan estratégico", una "nueva financiación a largo plazo (10 años) por importe de 108 millones de euros a un coste extraordinariamente razonable". En la fotografía que inmortalizaba el momento, José María del Nido Carrasco, actual presidente de la entidad, junto a Victoria Villagrán, Sofía Acuña (a mano derecha del rector nervionense) y Andrés Moreno.

Los focos, seguramente una buena minuta (ha intermediado entre los principales accionistas y todos los compradores, los que han ganado la carrera y los que estuvieron en la misma) y el renombre son para Alberto Pérez-Solano, pero Acuña, la mujer del asiento de atrás, aseguran los que conocen todos los detalles que merece ser considerada la arquitecta de un principio de acuerdo para la venta del paquete mayoritario (entre un 60% y un 80%) de las acciones del Sevilla FC, alcanzado esta misma semana en un hotel de la zona de San Bernardo. Sin duda, seguirá aportando su visión y su reconocido criterio para que todo llegue a buen puerto y que la gestión sea rentable para todos.