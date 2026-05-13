El proyecto de Sergio Ramos en Nervión: el futuro de Antonio Cordón, García Plaza y el nuevo entrenador del Sevilla

Aunque logre la permanencia y se gane con ello un año más de contrato, todo apunta a que el actual técnico blanquirrojo hará las maletas cuando acabe el curso, emergiendo la opción de José Juan Romero ya apuntada por ED. Junto al madrileño desfilará el director deportivo, que ya maneja nuevas opciones

El desembarco oficial de Five Eleven Capital como nuevo dueño del 80% de las acciones del Sevilla FC aún no se ha producido como tal. Falta que la burocracia selle el acuerdo alcanzado entre las partes este pasado martes, teniendo que pasar por notaría, primero, y por el Consejo Superior de Deportes, que debe validar la operación. Pero, sin duda, una de las primeras decisiones de calado que deberá tomar el grupo encabeza por Martin Ink y que tiene a Sergio Ramos como cabeza visible es la elección del entrenador para la campaña 26/27.

A día de hoy sigue planeando sobre Nervión el fantasma de un descenso que ha quedado a un punto tras la victoria del Levante sobre el Celta de Vigo. Obviamente, militar en Primera o en Segunda división afectaría de lleno al proyecto a nivel de inversión, además de que rebajaría el precio de compra hasta en un 25%. Pero también aclararía la incertidumbre que se cierne sobre el banquillo sevillista.

El contrato de Luis García Plaza con el Sevilla FC

Como él mismo confirmó este pasado martes, Luis García Plaza tiene asegurada por contrato una temporada más si consigue la permanencia. Aunque es consciente de que alcanzar el objetivo tampoco le garantiza nada, existiendo siempre la posibilidad de finiquitarle por parte del club de Nervión, con el gasto añadido que ello supone. “Lo que tenga que pasar, que pase, no tengo ni idea. Yo tengo contrato si nos salvamos, pero eso dependerá del club. Vamos a centrarnos en el partido del Villarreal”, señaló el actual preparador nervionense este pasado martes.

La opción de José Juan Romero, avalada por René Ramos

Lo sorprendente, de hecho, sería que continuase más allá del 30 de junio, pues todo hace pensar que Five Eleven Capital llegará con un nuevo técnico bajo el brazo. En este sentido, ESTADIO Deportivo ya informó de que la opción número uno de René Ramos, hermano y representante de Sergio Ramos, no es otra que José Juan Romero, que viene realizando un excepcional trabajo en el Ceuta, al que cogió en Tercera RFEF para llevarlo hasta Segunda división, manteniéndolo con holgura en su estreno en la Categoría de Plata.

Las decisiones deportivas de peso tendrán que pasar por el ex jugador sevillista. Pero qué duda cabe de que la influencia y los consejos de su hermano estarán ahí. Y resulta que la relación de René con el entrenador gerenense es muy estrecha. Ya se lo llevó de hecho al Eldense en la 21/22, logrando el ascenso a Primera RFEF, y esta misma campaña se ha dejado ver en algunos partidos por el Alfonso Murube, demostrando la amistad que les une.

La petra pequeña del contrato de José Juan Romero con el Ceuta

Así, José Juan Romero sería de partida uno de los principales candidatos a tomar las riendas del Sevilla FC, ya sea en Primera o en Segunda división. A nivel contractual, está ligado al Ceuta a 2027, pero si le llama un equipo de Primera saldría gratis. Si los nervionenses bajasen, en cambio, tendrían que abonar los 200.000 euros de su cláusula de rescisión.

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El pasado bético de José Juan Romero

No es ningún secreto, no obstante, que actual preparador natural de Gerena no solo trabajó en el Real Betis, donde dirigió a su filial durante tres temporadas tras darse a conocer en el equipo de su localidad natal. Además, es seguidor verdiblanco confeso. Pero la oportunidad de sentarse en un banquillo como el del Sánchez-Pizjuán sería difícil de rechazar por su parte, aunque a buen seguro no le faltarán propuestas. En 2024, por ejemplo, ya estuvo cerca de firmar por el Real Oviedo.

Antonio Cordón prepara las maletas: posible rumbo a México

Si clara parece la salida de Luis García Plaza, la de Antonio Cordón, por su parte, tampoco presenta demasiadas dudas a priori. El extremeño, también con pasado bético, ha estado lejos de responder a las expectativas en su primera campaña al frente de la dirección deportiva del Sevilla FC. Pocos de sus fichajes han llegado a ser realmente importantes en el equipo, más allá de Vlachodimos en la meta, dejando también mucho que desear sus declaraciones públicas.

Aunque en Five Eleven Capital lo conocen bien, pues trabaja para dicho grupo antes de desembarcar en Nervión, ESTADIO Deportivo ha podido conocer que hay clubes de México que han pedido referencias suyas a nivel personal, pues su dilatada experiencia es de sobra conocida, y Cordón podría estar ya incluso negociando su marcha al país azteca, de donde casualmente procede en realidad buena parte del dinero que ha servido para que el Sevilla FC cambie de manos.

Además, también es vigilado desde Arabia Saudí y en el Mónaco, donde ya trabajó, no descartan su regreso. Lo que parece claro, en cualquier caso, es que la nueva era que se abre en el Sevilla FC significará un cambio radical. Sergio Ramos y sus socios llegarán con un nuevo proyecto deportivo y todo apunta a que eso significará el adiós de los dos rostros más reconocibles de la estructura deportiva.