René Ramos, espectador de lujo en el Alfonso Murube durante el partido entre Ceuta y Córdoba

El representante de futbolistas, hermano de Sergio Ramos, se dejó ver en el palco del estadio ceutí durante el encuentro aplazado ante los andaluces

Es miércoles, la AD Ceuta FC venció al Córdoba en el Alfonso Murube (3-2), en un encuentro que debía haberse jugado el 8 de febrero, en circunstancias muy diferentes, pero que se aplazó tras la petición del conjunto andaluz debido al temporal meteorológico.

El triunfo ceutí dejó al Ceuta más cerca de la salvación, el objetivo principal esta temporada, y soñando con cosas mayores, a la vez que privó al Córdoba de entrar en puestos de 'play-off' de ascenso, quedándose ambos conjuntos igualados a 41 puntos en la tabla clasificatoria.

Bajo la atenta mirada de 4.989 espectadores en el estadio Alfonso Murube, el Ceuta sigue manteniendo su fortaleza como local, siendo uno de los asistentes al partido un invitado de excepción, René Ramos.

El hermano de Sergio Ramos es el presidente de la agencia de representación y marketing deportivo profesional RR-Soccer Management Agency, no siendo esta la primera vez que viajaba a Ceuta.

René se llevó a José Juan Romero al Eldense después de que el técnico acabara de ascender al Ceuta a Segunda Federación y cuando Ramos entró en el proyecto del conjunto alicantino, ya que el entrenador de Gerena era también por entonces su representado. Aquello no acabó bien, pero no fue el único negocio que relacionó a René con el cuadro ceutí.

Otro que cambió Ceuta por Elda fue Pablo García, también representado por la agencia de René. Además, Ramos también es el representante de Alberto Reina, quien triunfó en Ceuta y luego se marchó al Mirandés, dando el salto a Primera división el pasado verano de la mano del Real Oviedo.

En la actualidad, ni René Ramos ni su agencia de representación llevan a ningún futbolista de la AD Ceuta FC, por lo que su presencia en el estadio caballa generó una gran expectación.

En su momento, René también llevaba a Loren Morón, futbolista con el que José Juan Romero coincidió en la cantera del Betis y que este verano sonó como soñado refuerzo del conjunto ceutí. De hecho, Ramos cerró el último acuerdo de renovación del delantero marbellí con el club verdiblanco, que le puso una cláusula de 50 millones de euros. Aunque actualmente Loren está con otra agencia de representación.

A día de hoy, un canterano del Betis como Óscar Masqué y dos del Granada, Ángelo García y Rayan Bouzidi, forman parte de la agencia de representación de René Ramos, pero, según ha podido saber ESTADIO Deportivo, la presencia del empresario camero en Ceuta nada tiene que ver con ningún tipo de negociación. Su visita a la ciudad autónoma ha sido eso, sólo una visita sin ningún interés empresarial, por lo que las elucubraciones por su presencia en el palco del Murube quedan en nada.