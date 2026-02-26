El cariñoso y descriptivo calificativo de José Juan Romero a sus jugadores del Ceuta

El técnico andaluz se mostró feliz tras sacar los tres puntos ante el Córdoba en un partido que se decidió en una primera media hora de locura

Ceuta y Córdoba dieron una nueva muestra de que LaLiga Hypermotion es la competición ideal para las sorpresas, las emociones y todo aquello que no entre en un razonamiento lógico. Este pasado miércoles en el encuentro aplazado de la jornada 25, Ceuta y Córdoba terminaron con un 3´2 final que se decidió en la primera media hora del partido. El Ceuta, con estos tres puntos, evitó que el Córdoba se metiese en puestos de play off de ascenso a Primera y de paso igualó a los de Iván Ania a 41, misma cifra que tiene el Sporting de Gijón.

El Ceuta 'majara' de José Juan Romero

Después del encuentro, José Juan Romero se mostró exultante tras sumar su segundo triunfo consecutivo en el Alfonso Murube y una vez más no dudó en elogiar a sus jugadores por la gesta que están logrando. Es importante recordar que el Ceuta es uno de los cuatro ascendidos el pasado curso desde Primera RFEF junto a Andorra, Real Sociedad B y Cultural Leonesa.

José Juan Romero empleó la palabra 'majaras', un término muy de Andalucía y que se refiere a estar loco: "Al vestuario no los voy a parar. Es un grupo de majaras, que año tras año no tiene parangón. Hace ocho meses estábamos en Primera RFEF. Esta banda inconsciente hace algo gordo, así lo pensaba. No voy a ir a pararlos ahora, decirles de pies en el suelo. No me van a creer. Y saben cómo es su entrenador. Pero no quiero que nos volvamos locos, aunque en esta ciudad vamos sobrados de eso. Vivo mucho el presente. A seguir disfrutando. La obsesión del ser humano es pensar mucho en el futuro, pero vamos a pensar en el presente y ya veremos qué nos trae".

Los puntos del Ceuta y el siguiente objetivo de José Juan Romero

José Juan Romero no se para a mirar los 41 puntos que tiene en la tabla y piensa solo en el siguiente partido que será en Anduva ante el Mirandés: "Aquí miramos... Ir a Anduva y seguir sumando. Como dije, el cuento de la lechera no. Evidentemente no vamos a engañarnos: el objetivo prioritario y absoluto está muy cercano. Y no nos vamos a parar ahí. No estamos de casualidad, sino jugando muy bien al fútbol, y con muchos argumentos. Le quiero dar valor al triunfo".

Aprovechó el técnico del Ceuta para recordar las circunstancias de la ciudad el pasado miércoles, en plena época de Ramadán: "Este partido no se tenía que haber jugado hoy, sino en su día porque se podía haber jugado. Y en su día teníamos a seis futbolistas que nos faltaban hoy. En todos los aspectos nos ha perjudicado el día, la hora, en un pueblo donde hay Ramadán, y lo saben. Pero esto es Ceuta, como decía hoy el marcador".

Un partido sin trampa entre Ceuta y Córdoba

Sobre el propio partido ante el Córdoba, José Juan Romero elogió a los de Iván Ania y habló de dos equipos que van sin careta a jugar al fútbol: "Una victoria de un valor enorme. Un gran partido de fútbol entre dos equipos que van sin careta, que van a jugar y al intercambio de golpe. Al igual que allí pagamos esa pegada, hoy la tuvimos mayor que ellos. Nos hemos llevado un partido ante un extraordinario rival en todos los aspectos".

Por último, dio detalles sobre la dolencia de Matos y el porqué de su ausencia de la convocatoria: "Tiene un golpe en el glúteo. Jugó contra el Granada infiltrado y con mucho dolor. Ha seguido entrenando. Pero ha sido honrado y ayer hablamos. No lo veía bien y él tampoco. Sin un recambio lo tenía que forzar, pero tengo otro lateral (Redru) que es un cañón".