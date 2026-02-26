Baskonia - Valencia Basket: horario, canal y dónde ver en TV y online el partido de Euroliga

Los vitorianos quieren dar continuidad a su euforia como campeón de Copa brindando un triunfo a los suyos frente a los taronja

¡Vaya duelo se viene en el Buesa Arena! Un Baskonia con la moral por las nubes tras proclamarse campeón de la Copa del Rey ante el Real Madrid recibe este jueves 26 de febrero al Valencia Basket, conjunto que no pudo hacerse con el trofeo del KO en casa y que ahora quiere recuperarse con un triunfo que le mantenga en puestos de acceso directo a los cuartos de final de la Euroliga.

Los taronja necesitan superar el trauma, uno que llegó en el Roig Arena al perder en 20 segundos una ventaja de cinco puntos ante el Real Madrid. Fue un golpe emocional, uno que sin embargo esperan convertir en motivación de cara a esta noche para lamerse las heridas y despejar cualquier duda que pueda haber con el equipo.

En cuanto a la clasificación, el conjunto de Pedro Martínez ocupa la tercera posición con 18 triunfos, los mismos que el Olympiacos y dos menos que el Fenerbahce, aunque ambos tienen un partido pendiente. Por detrás les siguen el Real Madrid y el Barcelona, ambos con 17, y el Hapoel Tel Aviv, con 16. Esas mismas victorias tienen los cuatro equipos que están en la zona de 'play in' y que disputarían un cruce entre ellos para completar los ocho participantes en los cuartos de final.

Entre resaca y desconexión, una oportunidad para el Valencia Basket

Lo cierto es que los valencianos parecen partir con ventaja de cara al partido. Baskonia ha alargado la celebración por el título logrado hasta el martes, lo cual se une a la lógica desconexión del equipo en la máxima competición continental a causa de llevar solo nueve triunfos y ser antepenúltimos. En todo caso, puede ser un arma de doble filo, ya que a su vez los vascos rebosarán confianza, sobre todo a través de jugadores como Trent Forrest, Timothé Luwawu-Cabarrot, Mamadi Diakite o Eugene Omoruyi.

A qué hora es el Baskonia - Valencia Basket de la jornada 29 de la Euroliga

El partido de la Euroliga 2025-2026 entre el Baskonia y el Valencia Basket, perteneciente a la jornada 29 de la máxima competición del baloncesto continental, se va a disputar este jueves 26 de febrero a partir de las 20:30 horas en el Buesa Arena de Vitoria.

Dónde ver en TV y online el Baskonia - Valencia Basket de la jornada 29 de Euroliga

Este partido entre el Baskonia y el Valencia Basket se podrá ver a través de Movistar +. Los derechos de la Euroliga en España los tiene esta plataforma, por lo que todos los partidos se verán por alguno de sus canales. En este caso, el duelo del equipo español se retransmitirá a través de M+ Vamos (diales 8 y 50).

De igual forma, podrás seguir todas las novedades de esta competición a través de ESTADIO Deportivo, en el que encontrarás las mejores crónicas de los partidos, al igual que de la Liga ACB y la NBA.