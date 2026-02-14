Baskonia pone en Mónaco el último puerto de su colección de orillas

Los de Paolo Galbiati reciben la puntilla en el último cuarto tras 30 minutos en los que tutearon a los del Principado

Es un poco el sino de Baskonia en la presente edición de la Euroliga. Dejando de lado aquel fatídico comienzo de seis derrotas consecutivas, los vitorianos han dado guerra en casi todos los partidos, pero de igual modo en muchos de estos terminan por morder el polvo al tener menos recursos que su rival. Pues bien, ese es el resumen de la visita al Mónaco, un encuentro en el que pelearon con todo, pero en el que de igual modo se hundieron en un último cuarto en el que los del Principado estuvieron bastante más acertados.

Podemos decir que el talento de los monegascos marcó la diferencia. Así con Mike James y Elie Okobo al mando, autores de 33 puntos y 14 asistencias entre ambos, y contando además con golpes de élite de Nikola Mirotic, terminaron por romper su racha negativa de cinco derrotas consecutivas.

Por parte de los vitorianos Trent Forrest fue el más regular; sin embargo, en conjunto no tuvieron la solidez defensiva que requería el partido y aunque el triple les dio alas en la primera parte, no pudieron mantener los porcentajes tras el descanso.

Pese a que ya sabemos cómo terminó todo, no se puede dejar de poner en valor el primer tiempo de los chicos de Paolo Galbiati, que con Tim Luwawu-Cabarrot en acción endosaron a su rival un 4-18 para ponerse por delante al descanso, 46-50.

El Mónaco rompe la igualdad en el momento decisivo

Ya en la segunda parte, el combate del tercer cuarto fue nulo al terminar con un 74-73 en el electrónico. El choque parecía abocado a una recta final de infarto, pero el Mónaco le puso remedio antes de llegar a tal extremos.

Imponiéndose a través del rebote ofensivo, los de Spanoulis se colocaron siete puntos por delante a seis minutos del final. Al Baskonia le entraron las prisas antes de tiempo, se precipitó en algunos ataques y no logró encadenar varias acciones defensivas para acercarse en el marcador, mientras caía la arena en el reloj. Elie Okobo tomó las riendas del partido y empezó a aclarar el camino de la victoria local con un triple de Alpha Diallo a 2:30 del final. No hubo más historia hasta el 102-92 final.

- Ficha técnica:

102 - AS Monaco (29+17+28+28): Nedovic (12), Mike James (17), Blossongame (4), Diallo (10) y Theis (10) -cinco inicial-, Strazel (9), Mirotic (16), Tarpey (3), Begarin (5) y Okobo (16).

92 - Kosner Baskonia (24+26+23+19): Forrest (15), Howard (9), Radzevicius (7), Kurucs (6) y Diop (-) -cinco inicial-, Frisch (-), Spagnolo (-), Simmons (10), Luwawu-Cabarrot (15), Omoruyi (14), Nowell (2) y Diakité (14).

Árbitros: Sreten Radovic (Croata), Gytis Vilius (Lituania), Saso Petek (Eslovenia). Eliminaron a Diallo por faltas personales (min.40).

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 28 de la Euroliga disputado en la sala Gaston Medici de Mónaco.