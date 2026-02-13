Partizan - Real Madrid, en directo hoy el partido de la Euroliga 2025-26 de baloncesto en vivo

Los de Sergio Scariolo viajan a Serbia con la necesidad de romper su mala racha a domicilio y dar un golpe sobre la mesa que les acerque a cuartos de final

Ya estamos aquí para vivir juntos este viernes 13 de febrero (20:30 horas) el partido de la 28ª jornada de la Euroliga que disputan Partizan y Real Madrid en Belgrado, en el cual los blancos esperan romper una racha de tres derrotas consecutivas a domicilio.

" Está probablemente en su mejor momento . Toda la temporada viene de haber ganado grandes partidos a equipos de nivel. Ha encontrado, en buena parte al buen trabajo de Joan, un equilibrio excelente con un rendimiento muy alto y, obviamente, por consecuencia, una vuelta en la comunión con su afición, que también es un factor muy determinante en Belgrado", explica.

Nueva prueba para el Real Madrid de Sergio Scariolo. Como si viviesen en un examen constante, ahora a los blancos les toca ir a Belgrado para disputar este viernes 13 de febrero la 28ª jornada ante Partizan e intentar acabar con sus problemas lejos de casa, ya que suman tres derrotas consecutivas a domicilio.

Fiel a lo precavido que suele ser ante cualquier partido, el entrenador italiano de los capitalinos no duda a la hora de elogiar el trabajo de su homólogo, Joan Peñarroya, que relevó el pasado diciembre a Zeljko Obradovic al frente del equipo serbio.

Para batir a los ahora entrenador por el técnico español, Scariolo volverá a tener a su disposición a Théo Maledon y Gabriel Deck, quienes han superado sus problemas físicos. Además, subraya la necesidad de ser atrevidos en la recta final del partido. "En los finales de partido hay que tener esa valentía, frialdad y concentración que también es decisiva cuando el partido, como casi siempre nos ha pasado, va a las decisiones de los últimos dos o tres minutos"

La situación clasificatoria del Real Madrid

El conjunto español se encuentra en estos momentos en la sexta plaza de la clasificación general con un balance de 16-11, por lo que no puede despistarse lo más mínimo en la carrera por ser equipos de playoffs de manera directa. Por cierto, los blancos solo han ganado 4 de 14 partidos fuera de casa.