Partizan - Real Madrid: horario, canal y dónde ver en TV y online el partido de Euroliga

Sergio Sacriolo recupera a Théo Maledon y Gabriel Deck de cara a la importante cita en cancha del conjunto serbio

Llega la hora de la verdad. La Euroliga va encarando la recta final de la temporada y al Real Madrid le toca visitar este viernes 13 de febrero al Partizan en la vigésima octava jornada, la cual encara con los regresos a la convocatoria de Théo Maledon y Gabriel Deck.

La buena noticia la dio el propio entrenador blanco, Sergio Scariolo, quien además remarcó el buen trabajo de su homólogo, Joan Peñarroya, que relevó el pasado diciembre a Zeljko Obradovic al frente del equipo serbio, que ha recuperado la comunión con la afición, un factor determinante para acentuar la presión del Stark Arena.

"Está probablemente en su mejor momento. Toda la temporada viene de haber ganado grandes partidos a equipos de nivel. Ha encontrado, en buena parte al buen trabajo de Joan, un equilibrio excelente con un rendimiento muy alto y, obviamente, por consecuencia, una vuelta en la comunión con su afición, que también es un factor muy determinante en Belgrado", expresa.

El conjunto español se encuentra en estos momentos en la sexta plaza de la clasificación general con un balance de 16-11, por lo que no puede despistarse lo más mínimo en la carrera por ser equipos de playoffs de manera directa. Por cierto, los blancos solo han ganado 4 de 14 partidos fuera de casa.

El papel de Joan Peñarroya en Partizan

Desde la llegada de Peñarroya al banquillo, el equipo serbio acumula siete derrotas y tres victorias, dos como local ante el Hapoel Tel-Aviv y el Panathinaikos, en el último partido, y otra ante el Bayern de Múnich, como visitante. También en diciembre llegó el base estadounidense Cameron Payne, que ya es uno de los líderes del equipo con unos guarismos de 12,4 puntos, 2,3 rebotes, 3,9 asistencias y 10,8 de valoración.

A qué hora es el Partizan - Real Madrid de la jornada 28 de la Euroliga

El partido de la Euroliga 2025-2026 entre el Partizan y el Real Madrid, perteneciente a la jornada 28 de la máxima competición del baloncesto continental, se va a disputar este viernes 13 de febrero a partir de las 20:30 horas en el Štark Arena de Belgrado.

Dónde ver en TV y online el Partizan - Real Madrid de la jornada 28 de Euroliga

Este partido entre el Partizan y el Real Madrid se podrá ver a través de Movistar +. Los derechos de la Euroliga en España los tiene esta plataforma, por lo que todos los partidos se verán por alguno de sus canales. En este caso, el duelo del equipo español se retransmitirá a través de M+ Vamos (diales 8 y 50).

De igual forma, podrás seguir todas las novedades de esta competición a través de ESTADIO Deportivo, en el que encontrarás las mejores crónicas de los partidos, al igual que de la Liga ACB y la NBA.