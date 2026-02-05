Se repite la triste historia con el Real Madrid

Los blancos suman su tercera derrota consecutiva en la Euroliga y podrían quedar eventualmente fuera de los puestos de acceso directo a playoffs

No es que no sea casualidad, es que se ha convertido casi en norma ver a los chicos de Sergio Scariolo caer a domicilio. Por más que se habla de cambiar la dinámica, de probar cosas nuevas o de cualquier otro asunto, el Real Madrid acaba sufriendo una parálisis en cancha rival para terminar mordiendo el polvo; tanto es así que tras caer en la 27ª jornada de la Euroliga con Dubai por 93-85 son ya tres derrotas consecutivas, todas lejos del arrope del Movistar Arena.

Siendo justos con los blancos, la realidad es que parecía que hoy sería distinto. Pese a no estar acertados en el tiro exterior, los madridistas salieron muy serios en defensa; tanto es así que dejaron en tan solo 11 puntos a su rival en el primer cuarto. Pintaba bien la cosa, pero no duró demasiado, ya que en el segundo cuarto los locales remontaron hasta ponerse por delante. Fue un aviso, uno al que contestó un Facundo Campazzo de 12 puntos que, junto al buen hacer de Alberto Abalde y siete rebotes ofensivos posibilitaron que la escuadra española ganase vestuarios con siete puntos de renta (37-44).

Ya tras el descanso, no pocos esperaban que el Dubia sacase los dientes con Bacon y Musa al mando; sin embargo, fue el Madrid el que dio el primer golpe, uno que llegó a ponerle hasta 13 puntos arriba. Estaba encarrilado, parecía que era cuestión de no cometer errores, pero justo ahí se diluyeron los de Scariolo.

Dubai aumentó la intensidad defensiva y cerró el tercer cuarto con un +14 en los últimos seis minutos que le permitió entrar en los 10 minutos definitivos uno arriba. Ni por esas reaccionaron los blancos, que empezaron a precipitarse y a perder balones para estar 8 abajo a tres minutos del final. Lo intentaron, pero no pasaron del intercambio de canastas hasta que Musa (muy acertado) y Okeke (fallando triples) le dieron la puntilla al partido.

Una diferencia inmensa en los banquillos

No, no hablamos de entrenadores, sino de la segunda unidad de cada equipo. Mientras que los locales encontraron soluciones por todas partes, el Madrid vivió un inmenso atasco que se mide por un 42-21 a favor de su rival. Así, ni con más rebotes ofensivos, ni con mejor porcentaje de triples, hubo manera de evitar una derrota muy dura.

- Ficha técnica:

93 - Dubai (11+26+32+24): Wright IV (16), Musa (20), Dangubic (-), Bacon (15) y Kabengele (-) -cinco inicial-, Avramovic (10), Prepelic (-), Abass (-), Anderson (5), Petrusev (16), Caboclo (11) y Kamenjas (-).

85 - Real Madrid (18+26+24+17): Campazzo (24), Abalde (7), Hezonja (11), Okeke (5) y Tavares (17) -cinco inicial-, Feliz (4), Llull (2), Krämer (1), Procida (-), Lyles (8), Garuba (4) y Len (2).

Árbitros: Tomislav Hordov (HRV), Piotr Pastusiak (POL), Saulius Racys (LTU). Señalaron falta antideportiva a Alex Len, del Real Madrid (min.28), y técnica a Dznan Musa, del Dubai Basketball (min.32).

Incidencias: partido correspondiente a la vigésima séptima jornada de la Euroliga disputado en el pabellón Coca-Cola Arena de Dubái.