Hapoel Tel Aviv - Valencia: horario, canal y dónde ver en TV y online el partido de Euroliga

Los de Pedro Martínez llegan a Israel tras disputar su peor partido de la temporada en la máxima competición continental en cancha de Anadolu Efes

Con el deseo de resarcirse. Así afrontan el choque de este jueves 5 de febrero tanto Hapoel Tel Aviv como Valencia Basket, dos equipos que llegaron a liderar la Euroliga, pero que ahora navegan en un mar de dudas que en caso alguno evitará un clima hostil para el conjunto 'taronja', tal y como sucedió hace algo más de un mes en su visita al Maccabi Tel Aviv.

Lo cierto es que el Valencia Basket se planta ante el Hapoel tras firmar su peor partido de la temporada en la cancha del Anadolu Efes, mientras que el equipo israelí suma tres derrotas seguidas. Ambos siguen en el 'top 6' con 16 victorias cada uno, pero el Hapoel tiene un partido menos. La igualdad en la competición es tal que el segundo, el Olympiacos también con 16 triunfos, tiene solo uno más que el Mónaco, que es décimo.

Después de dos años de ausencia por su guerra con la milicia palestina Hamas, Israel vuelve a acoger partidos de la Euroliga desde diciembre, aunque lo hace con un dispositivo extra de seguridad por la situación de tensión en la zona, la cual involucra también a Irán. Por ello, el equipo español pretendía según medios israelíes jugar en terreno neutral, algo que la Euroliga descartó con celeridad.

Hapoel Tel Aviv y Valencia Basket, en problemas

El Hapoel y el Valencia llegaron a liderar hace unas semanas la clasificación, pero a ambos equipos les ha costado mantener sus buenos resultados en el frenético ritmo de la Euroliga y comparten un balance de cinco triunfos y otras tantas derrotas en sus últimos diez partidos. Hay ocho equipos que lo tienen mejor.

El Valencia llega a esta cita tras sufrir una dura derrota en la cancha del Anadolu Efes, un equipo que había encadenado nueve derrotas seguidas en la competición y que le dominó de principio a fin. El equipo de Pedro Martínez arrastró su mala salida y no se encontró cómodo en ningún momento.

A qué hora es el Hapoel Tel Aviv - Valencia Basket de la jornada 27 de la Euroliga

El partido de la Euroliga 2025-2026 entre el Hapoel Tel Aviv y el Valencia Basket, perteneciente a la jornada 27 de la máxima competición del baloncesto continental, se va a disputar este jueves 5 de febrero a partir de las 20:00 horas en el Menora Mivtachim Arena de Tel Avivi.

Dónde ver en TV y online el Hapoel Tel Aviv - Valencia Basket de la jornada 27 de Euroliga

Este partido entre el Hapoel Tel Aviv y el Valencia Basket se podrá ver a través de Movistar +. Los derechos de la Euroliga en España los tiene esta plataforma, por lo que todos los partidos se verán por alguno de sus canales. En este caso, el duelo del equipo español se retransmitirá a través de M+ Vamos (diales 8 y 50).

De igual forma, podrás seguir todas las novedades de esta competición a través de ESTADIO Deportivo, en el que encontrarás las mejores crónicas de los partidos, al igual que de la Liga ACB y la NBA.