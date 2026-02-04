Viaje secreto del Valencia Basket a Israel

El conjunto taronja no quería jugar ante el Hapoel Tel Aviv en el país judío a causa del conflicto vigente con Irán

Como ya comentamos, la Euroliga optó finalmente por ponerse de lado del Hapoel Tel Aviv –para sorpresa de nadie– y dejar claro que el encuentro de este jueves 5 de febrero ante el Valencia Basket se disputaría en Israel, más exactamente en el Menora Mivtachim Arena de Tel Aviv, echando por tierra las aspiraciones del conjunto español de jugar en otro país, poniéndose Bulgaria y Serbia como opciones sobre la mesa.

Ya sin margen para cambio alguno, y tras caer en cancha de Anadolu Efes (107-90), la expedición taronja ha tomado camino a Israel; eso sí, en pleno secreto, ya que no se ha dado dato alguno sobre cómo, cuándo o adónde llegará el equipo; tanto es así que hay dudas sobre si se alojarán en la misma ciudad del partido o si optarán por hacerlo en Jerusalén (a 100 kilómetros).

La decisión de no informar responde plenamente a motivos de seguridad. El equipo va a ser tan meticuloso al respecto que no ofrecerá detalles ni de su estancia en este país ni de sus planes para regresar a España.

No es ninguna sorpresa. Como ocurrió en diciembre cuando jugó contra el Maccabi Tel Aviv en Jerusalén, y como sucede con todos los equipos de la Euroliga que visitan Israel desde que se permitieron los partidos en diciembre, el Valencia Basket tendrá un amplio despliegue de seguridad, el cual incluye prioridad en los aeropuertos, escolta en los desplazamientos por carretera y seguridad privada en su alojamiento.

La incógnita del plan de vuelo

El Valencia Basket no ha informado de su plan de vuelo y de si hará alguna escala para llegar a Israel desde Turquía. El partido entre el Hapoel y el Paris Basketball, programado inicialmente para el 9 de enero, se aplazó al 3 de marzo al no haber vuelos directos entre Turquía e Israel por la situación que vive la zona.

Tampoco ha especificado el Valencia si se alojará en algún hotel de Tel Aviv o si lo hará en Jerusalén, que está a una hora de distancia, ni si hará entrenamientos previos al encuentro y dónde los hará.

Un precedente sin contratiempo alguno

El desplazamiento de diciembre, bajo los mismos parámetros de seguridad, no presentó problemas antes del encuentro pero durante el mismo el club denunció ante la Euroliga insultos y un clima de hostilidad, especialmente hacia su técnico Pedro Martínez. La competición impuso al Maccabi una multa de diez mil euros.

En el caso del encuentro de este jueves, el medio israelí Sports5 aseguró a principios de semana que el choque se jugaría fuera de Israel porque el Valencia Basket había recibido la recomendación de no viajar por la tensión entre este país e Irán. Ni el club 'taronja' ni la Euroliga confirmaron nada y este martes se dio por hecho que el choque se disputará en el Menora Mivtachim Arena de Tel Aviv, tal y como estaba previsto.