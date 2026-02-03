Regreso al Betis a última hora del mercado y "acuerdo" por Robson sin confirmar

El club verdiblanco anunció en el último momento el acuerdo para la vuelta del delantero Jorge Luis, mientras que de madrugada el medio brasileño Globo aseguraba entendimiento con Palmeiras para la cesión del central, pero el Betis no ha notificado nada al respecto

Horas antes de que finalizara el mercado, el Betis comunicó que no habría más novedades para el primer equipo en el capítulo de entradas y salidas después del fichaje de Álvaro Fidalgo. La negativa a salir de Bakambu y que las propuestas por Altimira estuvieron muy lejos de convencer a los gestores heliopolitanos bloquearon los intentos de reforzar la delantera a última hora tal y como estaba previsto.

Sin embargo, la actividad si continuó en las oficinas para el Betis Deportivo de cara a buscar la reacción en lo que resta de temporada para salir del descenso y fueron varios los movimientos realizados. Así, el club anunció las salida de Mawuli tras alcanzar un acuerdo con el Zaragoza para su traspaso y también el pacto con el Southampton FC para romper la cesión de Daouda Traoré.

El Betis comunica a última hora el regreso de Jorge Luis

Además, ya pasada la medianoche, el club comunicó oficialmente una incorporación de última hora para la delantera para el filial, ausente de contundencia en este curso. De esa forma, hizo oficial el regreso a las filas heliopolitanas de Jorge Luis, ariete que este verano salió cedido al Arenas de Getxo.

"El Real Betis Balompié ha llegado a un acuerdo con el Arenas Club de Getxo para resolver de forma anticipada la cesión del delantero Jorge Luis. El atacante, quien fue campeón de la Copa de Campeones con el Juvenil División de Honor el pasado curso, se pondrá a las órdenes de Dani Fragoso en el Betis Deportivo", explicó la entidad de La Palmera en sus canales oficiales una vez que ya había cerrado el mercado.

Jorge Luis, de 19 años, ha jugado la primera mitad de la temporada en el conjunto vasco, que milita en el Grupo I de Primera RFEF, y ha disputado un total de 686 minutos repartidos en 18 duelos con un saldo de dos goles.

Las negociaciones por Robson y el "acuerdo" anunciado desde Brasil

Por otro lado, la dirección deportiva bética negoció con el Palmeiras durante el día de ayer la llegada Robson Fernandes, central brasileño de 19 años para sumarlo al filial tras las salidas en el eje de la zaga de Yoan Koré y Félix Garreta. Así, desde Brasil, más concretamente el prestigioso medio Globo, se aseguró una vez pasadas las 00:00 horas que el Betis y el Verdao habían llegado a un "acuerdo" para la cesión hasta final de curso del prometedor defensa con una opción a compra que podría tornar en obligación en función de la consecución de objetivos.

Información que el propio periodista autor de la noticia trasladó a esta redacción, afirmando que los clubes habían cerrado el préstamo. Sin embargo, no ha habido confirmación de ningún tipo por parte del Betis, por lo que todo apunta a que no se llegó a tiempo para firmarlo en este mercado en el caso de que realmente se llegaran a acordar las condiciones.