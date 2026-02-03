Baile de mediocentros en el epílogo: tentó a Facundo Bernal por si salía Altimira; Mawuli, al Zaragoza

Las llamadas desde Alemania por el catalán provocaron que en Los Bermejales intentaran cubrirse las espaldas, si bien todo quedó como estaba

Los movimientos matinales de Eintracht de Frankfurt y RB Leipzig por Sergi Altimira, por el que han pujado ya en varias ventanas de transferencias consecutivas, activaron en el Real Betis la búsqueda de un hipotético sustituto en mercado, pues la llegada de Álvaro Fidalgo obedece más a la cobertura de las lesiones de los mediapuntas Isco Alarcón y Giovani Lo Celso que a la posible presencia del ovetense en la 'sala de máquinas'. Sin el catalán y con Sofyan Amrabat recién operado, tocaría buscar un pivote más posicional para no quedar desequilibrados en la segunda vuelta del campeonato.

Este sondeo paralelo al del delantero, que precisaba de un adiós de Cédric Bakambu que no se produjo pese a las llamadas de Génova, Real Oviedo o Al-Ittihad hasta bien avanzada la tarde del 'deadline day', llevó a la comisión deportiva verdiblanca a un viejo conocido: Facundo Bernal. Así lo desvela el siempre bien informado César Luis Merlo en UOL. Con la exigencia superior a los 25 millones por el ex sabadellense, se podría cubrir la deseada plusvalía del presente ejercicio e ir a por dos refuerzos más este 2-F. El internacional uruguayo de 22 años, con pasaporte italiano para mejor encaje en los planes béticos, habría sido el elegido, aunque no hubo acuerdo ni desencadenante.

Siempre según la citada fuente, Manu Fajardo habría ofrecido diez millones de dólares (algo menos de 8,5 de euros) por Bernal, tasado en unos seis millones por la web especializada 'Transfermarkt', montante que no desagradaba al Fluminense, propietario de la mayoría de su pase hasta mediados de 2028, aunque no hubo entendimiento con Defensor Sporting. Al manejar la entidad charrúa el 40% de los derechos económicos del montevideano, la operación quedaba anulada. Con todo, los alemanes no avanzaron en las cantidades exigidas desde la Ciudad Deportiva Luis del Sol, donde se descartó luego a un Ajax que sólo quería a Altimira cedido sin opción de compra, por lo que no hubo historia.

Mawuli, traspasado al Zaragoza a cambio de pluses futuros

Terminaba contrato el próximo 30 de junio de 2026 y, con el retorno de Ismael Barea tras su frustrada cesión al CD Mirandés, se quedaba sin sitio a las órdenes de Dani Fragoso, que se ha decantado en su salto al Betis Deportivo bien con Gnangoro Bouaré como pivote único o con Ginés Sorroche, suplido por el palaciego en Sanlúcar de Barrameda. Así las cosas, Mawuli Mensah buscaba una salida y se ha convertido esta misma tarde del 2 de febrero en el sexto fichaje invernal del Real Zaragoza. En principio, el ghanés se compromete con los maños hasta final de curso, con opción de prórroga hasta 2028 que activaría el derecho futuro que se han reservado los verdiblancos: un porcentaje de una futura venta.