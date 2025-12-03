Altimira explica que pudo marcharse en verano: "Tuve la oportunidad en las últimas 48 horas, pero el Betis dijo que no"

El centrocampista verdiblanco ha confirmado que, en el epílogo del mercado, contó con una oferta sobre la mesa para marcharse, pero que el Betis la rechazó y le cerró la puerta por dos razones principales

Sergi Altimira irrumpió con fuerza en el once bético el curso pasado después de disfrutar de pocas oportunidades en su primer año en el Benito Villamarín y su valor de mercado se disparó de forma espectacular.

No en vano, en año y medio, su cotización pasó de 2,5 millones a 20 millones de euros, lo que le ha situado en el segundo escalón de la plantilla heliopolitana solo por detrás de Antony. Un subidón deportivo y de valor que se reflejó en las ofertas que llegaron a las oficinas verdiblancas el verano pasado, especialmente procedentes de la Bundesliga alemana, donde Stuttgart y Eintracht de Frankfurt se lanzaron a por él.

Altimira confirma que el Betis rechazó una oferta en el epílogo del mercado

El Betis las escuchó, pero ninguna resultó suficiente para desprenderse del futbolista de 24 años y en pleno crecimiento, y finalmente se quedó en La Palmera. Un asunto que el propio Sergi Altimira confirmó al periodista Gerard Romero, dejando entrever que fue el club verdiblanco quien cerró la puerta en el epílogo del mercado.

"Tuve la oportunidad. Llegó una oferta en las últimas 48 horas antes del cierre. El Betis dijo que no era suficiente y que iba a ser importante", reveló el de Cardedeu, que da entender que el sí veía con buenos ojos la posibilidad de salir del club verdiblanco, si bien se quedó encantado bajo la promesa de que seguiría disfrutando de un papel protagonista.

Altimira ha perdido protagonismo este curso

Sin embargo, la llegada de Amrabat, el regreso de Marc Roca y el paso atrás de Fornals le ha restado protagonismo hasta el momento en la presente temporada, en la que, de momento, acumula 907 minutos, 477 en LaLiga, repartidos en 14 partidos. Eso sí, en el derbi del domingo se reivindicó a lo grande tras entrar en el campo en la segunda parte, pues sentenció al Sevilla con un golazo en el 0-2. "Creo que pudimos marcar algún gol más. Estuvimos muy bien recuperando balones arriba", señaló con respecto al derbi el pivote, que explicó como vivió Antony no poder disputar el duelo cainita.

"Estuvo jodido toda la semana. Por suerte solo le cayó un partido y podrá estar el sábado contra el Barcelona", apuntó Altimira, que afronta con ganas el choque contra los azulgranas: "Siempre apetece jugar contra el Barça y contra algunos excompañeros".

Analiza la situación de Araújo

Igualmente, se refirió a la difícil situación psicológica por la que atraviesa Ronald Araujo, que ha pedido parar: "No es fácil. Creo que él es el primero que le gustaría estar bien. Tienes que intentar no mirar mucho las redes, pero el Barça es como es. Es un proceso jodido y espero que salga de esta".