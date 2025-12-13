Atlético - Valencia, en directo el partido de LaLiga en vivo online

Sigue en ESTADIO Deportivo este encuentro de la jornada 16 de LaLiga en el que el Atlético de Madrid necesita la victoria para seguir en la pelea por el título de campeón de Primera división, mientras que el Valencia necesita ganar para alejarse de los puestos de descenso a Segunda división

¡Buenas tardes! Bienvenidos al partido Atlético de Madrid - Valencia CF correspondiente a la jornada 16 de LaLiga que comienza a las 14:00 horas . Un encuentro entre dos históricos del fútbol español que están en situaciones completamente diferentes ya que el Atlético de Madrid está peleando por ganar el título de campeón de Primera división , mientras que el Valencia CF tiene como objetivo no bajar a Segunda división .

Ahora le toca pasar página al Atleti que debe ganar en LaLiga para intentar acercar, o al menos no descolgarse de la pelea por el título de campeón, ya que el equipo rojiblanco está a nueve puntos del líder, el FC Barcelona .

El Atlético de Madrid llega a este partido contra el Valencia CF con más confianza que en días atrás después de haber ganado al PSV Eindhoven en la UEFA Champions League lo que ha provocado que el equipo rojiblanco tenga más opciones de acabar la fase de liga entre los ocho primeros clasificados.

La situación no es nada buena para un equipo que lleva ya varias temporadas coqueteando con el descenso a Segunda división.

El Valencia CF , por su parte, llega a este partido contra el Atlético de Madrid con la necesidad de ganar para alejarse de los puestos de descenso a Segunda división . El equipo que entrena Carlos Corberán sólo ha sumado 15 puntos en 15 jornadas y eso le hace tener sólo 1 punto de ventaja sobre los puestos de descenso a Segunda división.

Esta es la lista de convocados del Atlético de Madrid para el partido contra el Valencia CF :

En cuando al capítulo de bajas, el Atlético de Madrid puede contar prácticamente con todos sus jugadores ya que solamente no están disponibles los tres lesionados: Giménez , Álex Baena y Marcos Llorente .

Por su parte, el Valencia CF llega a este partido condicionado por un virus gripal que ha afectado a varios jugadores del primer equipo durante esta semana. Las bajas seguras son Tárrega , que cumple partido de sanción por acumulación de amonestaciones, Diakhaby , que sigue recuperándose de la lesión muscular que sufrió en octubre, y Luis Rioja , con gripe. Son duda, Gayà y Javi Guerra que también han sido golpeados por la gripe.

Ya hay once titular del Valencia CF . Estos son los once futbolistas por los que apuesta Carlos Corberán .

Atlético de Madrid y Valencia CF juega, a partir de las 14:00 horas en el Estadio Metropolitano, uno de los partidos más interesantes de la jornada 16 de LaLiga. Un encuentro en el que miden fuerzas dos históricos del fútbol español que están en situaciones deportivas totalmente contrarias. El Atlético de Madrid está luchando por ser campeón de Primera división, mientras que el Valencia CF, que en el pasado peleaba con asiduidad por ese objetivo, ahora está centrado en lograr la permanencia en la élite nacional. Es por ello, que el gran favorito para ganar este duelo es el Atlético de Madrid que además cuenta con el factor campo a su favor.

El Atlético de Madrid llega a este partido contra el Valencia CF con más moral que hace sólo unos días después de haber ganado al PSV Eindhoven en la UEFA Champions League lo que ha hecho que el equipo rojiblanco se haya metido de lleno en la pelea por quedar entre los ocho primeros clasificados. El equipo que entrena Diego Pablo Simeone ha dejado de paso atrás una mala semana en donde perdió contra el FC Barcelona y Athletic Club en escasos días lo que hizo que se descolgara un poco de la primera posición de la clasificación de LaLiga y, por tanto, de la lucha por el título de campeón.

Con 31 puntos, a nueve del líder, el FC Barcelona, el Atlético de Madrid necesita ganarle al Valencia CF para continuar en la pelea por ser campeón de LaLiga. Para este encuentro, el equipo rojiblanco no puede contar con los lesionados José María Giménez, Álex Baena y Marcos Llorente.

Por otro lado, está el Valencia CF que llega en una situación deportiva más preocupante que el Atlético de Madrid ya que el club de Mestalla sigue coqueteando con el descenso a Segunda división y no parece levantar cabeza. El equipo que entrena Carlos Corberán necesita ganar porque sólo tiene 15 puntos y actualmente sólo tiene un punto más que el RCD Mallorca que es el primero de los equipos que está en puestos de descenso a Segunda división.

El Valencia CF logró un empate en el descuento contra el Sevilla FC en su último partido de LaLiga lo cual le dio un poco de aire. Con todo, el Valencia CF tiene bajas importantes para este partido ya que no puede contar con César Tárrega, que tiene que estar un partido sin jugar por haber visto cinco tarjetas amarillas, ni con Mouctar Diakahby, que se sigue recuperando de su lesión, ni con Rioja, que tiene con gripe. Está en duda Gayà, que también está enfermo.