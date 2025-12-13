Barcelona - Osasuna: horario, canal y dónde ver hoy en TV y online el partido de la jornada 16 de LaLiga

El conjunto de Flick pretende seguir invicto en el reformado Spotify Camp Nou mientras que Osasuna quiere repetir la hazaña de hace dos campañas

Este sábado 13 de diciembre, el Barcelona recibe al Osasuna en el reformado Camp Nou.

El conjunto azulgrana, líder de LaLiga con 40 puntos -cuatro por encima del Real Madrid- atraviesa una dinámica sólida: seis partidos sin perder y pleno de imbatibilidad en su nuevo estadio.

La superioridad del equipo de Flick en casa refuerza la idea de que para pelear por el título es imprescindible convertir el estadio en un fortín. El historial entre ambos también se inclina del lado culé: 59 victorias, 19 empates y 21 derrotas para el Barça.

Por su parte, el Osasuna afronta la visita al líder con la obligación de firmar un partido perfecto si quiere repetir la hazaña de hace dos temporadas. Los de Lisci están solo a tres puntos del descenso, con 15 puntos, los mismos que el Valencia. Llegan reforzados tras sumar una victoria frente a un Levante que continúa hundiéndose en la clasificación.

Barcelona No Iniciado - Osasuna

FC Barcelona - CA Osasuna: fecha y horario del partido de la jornada 16 de LaLiga 25/26

El partido entre el FC Barcelona y el Osasuna, tendrá lugar este sábado 13 de diciembre a las 18:30 horas, en el estadio Spotify Camp Nou.

FC Barcelona - CA Osasuna: ¿Dónde ver en directo por televisión?

Este partido de la decimosexta jornada de la máxima categoría del fútbol español será retransmitido en directo por la televisión de pago, en concreto por el canal M+ LaLiga (dial 54 en Movistar+ y en Orange es el dial 110), por el canal M+ LaLiga HDR (dial 440 y en Orange es el dial 111), por el canal M+ LaLiga 2 (dial 57 y en Orange es el dial 112), luego también se puede seguir en la Liga TV Bar.

FC Barcelona - CA Osasuna: ¿Cómo seguir en directo online?

Para saber todos los detalles que ofrezcan las horas previas al encuentro de este sábado entre el FC Barcelona y el Osasuna, así como para disfrutar del partido con una narración en directo y minuto a minuto, podrán seguirlo online con ESTADIO Deportivo a través de https://www.estadiodeportivo.com/. Al termino del encuentro, ED publicará un resumen de este duelo de la decimosexta jornada de LaLiga y una completa cobertura con la crónica, el 'uno a uno' con las notas de los jugadores, un análisis de las acciones más polémicas.