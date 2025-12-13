Alineaciones Barcelona - Osasuna: Alineación probable de Barcelona y Osasuna en la jornada 16 de LaLiga

El Barcelona quiere mantener la racha de triunfos como local, mientras Osasuna busca la primera victoria lejos de Pamplona

El segundo partido de la jornada sabatina enfrenta al Barcelona y a Osasuna a las 18:30 horas en el Spotify Camp Nou.

El conjunto azulgrana llega como líder sólido de la competición, con 40 puntos -cuatro más que el Real Madrid- y una racha de seis victorias consecutivas. Además, mantiene su imbatibilidad como local tanto en Montjuïc como en el renovado Camp Nou, donde no ha cedido un solo punto esta temporada.

Osasuna, por su parte, es decimoquinto con 15 puntos -los mismos que el Valencia- y afronta el duelo tras imponerse al Levante en la última jornada. El equipo de Alessio Lisci buscará dar la sorpresa y conquistar un estadio donde, hasta ahora, nadie ha conseguido ganar en lo que va de Liga.

Bajas de FC Barcelona y CA Osasuna

El Barcelona afronta este partido con varias ausencias importantes. En defensa, Ronald Araujo es duda, ya que se encuentra apartado temporalmente por motivos de salud mental y trabaja en su recuperación para volver en las mejores condiciones. Dani Olmo seguirá fuera hasta principios de enero debido a una luxación en el hombro. A estas bajas se suma la de Gavi, que continúa recuperándose de su lesión de ligamento en la rodilla.

Por el otro lado, el Osasuna, en cambio, llega con dos bajas destacadas. Iker Benito, lateral, sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior durante un partido de Copa y estará fuera de los terrenos de juego durante varios meses. Además, Juan Cruz no podrá jugar por gripe y será baja para el encuentro.

Flick busca alejarse del Real Madrid

Una de las grandes virtudes de este Barcelona es que todos los jugadores que saltan al campo aportan. Por ello, el equipo confía plenamente en su plantilla y se espera un once capaz de complicarle la vida a Osasuna. A pesar del regreso de Ter Stegen, Joan García será el titular en la portería. Los laterales estarán ocupados por Alejandro Balde y Koundé, mientras que la pareja de centrales la formarán Eric García y Cubarsí, encargados de frenar a Budimir.

En el centro del campo, Pedri y De Jong son intocables en el esquema de Flick, acompañados por Fermín López, que aporta dinamismo en cada partido. Las bandas contarán con Lamine Yamal y Raphinha, encargados de generar talento y desequilibrio. Arriba, Ferran Torres, en racha tras sus últimos partidos, será el encargado de poner el gol.

Lisci quiere asaltar el Camp Nou

El técnico italiano pondrá toda la carne en el asador para lograr la victoria en Pamplona y alineará a Sergio Herrera bajo los tres palos. En los laterales estarán Íñigo Arguibide en la derecha y Abel Bretones en la izquierda, mientras que la pareja de centrales la formarán Catena y Boyomo.

En el centro del campo, Lucas Torró y Jon Moncayola serán los encargados de dirigir al equipo, con Aimar Oroz como enganche, en plena temporada destacada. Las bandas correrán a cargo de Víctor Muñoz y Rubén García, mientras que la referencia ofensiva y principal amenaza en ataque será Ante Budimir, encargado de materializar las ocasiones.

Onces probables del partido FC Barcelona - CA Osasuna, correspondiente a la jornada 16 de LaLiga

FC Barcelona: Joan García, Koundé, Cubarsí, Eric García, Balde, De Jong, Pedri, Fermín López; Lamine Yamal, Ferran Torres y Raphinha.

CA Osasuna: Sergio Herrera; Íñigo Arguibide, Boyomo, Catena, Bretones; Jon Moncayola, Lucas Torró, Aimar Oroz; Rubén García, Ante Budimir y Víctor Muñoz.