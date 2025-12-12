Hansi Flick plantea distintos escenarios con Eric García: "Nos da muchas opciones y es bueno tenerlo"

El técnico del Barcelona, en la previa del choque ante Osasuna en el Camp Nou, repasó la actualidad del equipo, como la nueva posición de Eric García, los minutos de Frenkie de Jong y Balde, además de las dudas en el Real Madrid

El Barcelona recibirá mañana a Osasuna, en un nuevo encuentro de LaLiga que tendrá lugar en el Spotify Camp Nou. Los de Hansi Flick llegan lanzados tras lograr cuatro victorias en los últimos cuatro partidos, por lo que intentarán prologar la racha contra los de Alessio Lisci. En este sentido, como viene siendo habitual, el técnico alemán ha atendido a los medios de comunicación en la previa del choque, destacando la figura de jugadores como Eric García, recién renovado, Frenkie de Jong o Balde, además de comentar la situación del Real Madrid.

Hansi Flick destaca la buena racha del Barça en LaLiga

Tras la victoria del Barça ante el Eintracht, Hansi Flick compareció en rueda de prensa para valorar, en primer lugar, los seis triunfos consecutivos que lleva el equipo en LaLiga: "Esto es LaLiga y cualquier partido es difícil si no juegas al cien por cien. Nos hemos preparado bien. Da igual que el rival sea Athletic, Atlético u Osasuna. Hay que estar a tope para sacar los tres puntos. Cuando juegas en el Barça, todas las competiciones son importantes. Cualquier competencia como la de Ferran y Lewandowski es positiva. Lo que he visto en las últimas cuatro o cinco semanas en los entrenamientos es fantástico. Lo de Ferran y Lewandowski es perfecto. Como digo siempre en las últimas semanas, la calidad de los entrenamientos ahora es superior que hace dos meses. Cuando entrenas a este nivel, puedes mejorar. Por eso los entrenamientos son importantes, claro que sí. Y lo que estoy viendo es bueno".

Por otro lado, Hansi Flick tras hablar de un Lewandowski que genera debate en la club, ha valorado la nueva posición de Eric García de pivote y la falta de minutos de Frenkie de Jong: "Voy a hablar del ahora. En los últimos partidos, hemos jugado con Eric de seis y ha ido bien. En este momento, es bueno tener esta estabilidad. Pero puede que siga ahí, sí. Tiene calidad en cualquiera de las posiciones en las que juega. Y cuando tienes jugadores como él, pues puedes elegir. Insisto en que nos da muchas opciones y es bueno tenerlo. Hemos jugado fantásticos partidos con Eric de seis. Frenkie estuvo enfermo y tiene que mejorar. Es lógico, pero no me preocupa porque lo importante es que den lo mejor sobre el terreno de juego".

Hansi Flick analiza la crisis del Real Madrid

Hansi Flick también fue preguntado por la crisis deportiva del Real Madrid de Xabi Alonso, que podría jugarse el puesto en el encuentro del domingo ante el Alavés: "Es un camino largo. Estamos en diciembre, tenemos mucho por jugar. Lo importante es mirarnos a nosotros mismos. Tenemos cosas que podemos hacer mejor. La actitud correcta no es estar feliz por lo que tenemos ya. Hay que seguir. Y el final de temporada es el que te pondrá en tu sitio. Ahí es donde habrás merecido lo que tienes".

Por último, el entrenador alemán del Barça destacó al temporada que está firmando Balde: "Es joven. Le veo jugando bien. Está focalizado, entrenándose mucho después de la lesión; y tiene un gran potencial. Creo que tiene la calidad para jugar en la selección, aunque no sea mi trabajo, pero tiene que trabajar cada día y cada partido".