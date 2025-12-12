Real Sociedad - Girona: horario, canal y dónde ver hoy en TV y online el partido de la jornada 16 de LaLiga

La Real Sociedad quiere volver a ganar en su campo tras más de un mes sin lograrlo ante un Girona que busca su primera victoria lejos de Montilivi

El encuentro que abre la jornada 16 de LaLiga, enfrenta a la Real Sociedad ante el Girona en el estadio de Anoeta.

La Real Sociedad se encuentra en la decimocuarta posición con 16 puntos y llega en mar de dudas tras los últimos dos partidos frente al Alavés y Villarreal, donde dejó unas sensaciones similares a las del comienzo de temporada.

La victoria en casa, llevan sin poder conseguirla los de Sergio Francisco más de un mes, concretamente desde el 1 de noviembre en el derbi vasco ante el Athletic Club. Como local, ha logrado 10 puntos, más de la mitad de los que tiene en el casillero. Según los enfrentamientos entre ambos equipos, el que más opciones de llevarse la victoria es el conjunto txuri-urdin: 9 victorias se han quedado en Anoeta, 8 empates y 3 derrotas.

Por su parte, el Girona llega como penúltimo y cuenta con 12 puntos, el cuadro de Míchel busca con ansias poner fin a la mala racha y recuperar la senda del triunfo, algo que logró hace tres jornadas. La pasada jornada, perdió ante el Elche por 3-0, en un desastroso partido del meta Gazzaniga,

El conjunto gironí es el equipo que más goles ha encajado en los 15 partidos que ha disputado: 29 goles. Además, fuera de casa solamente se ha hecho con 3 puntos, que los ha obtenido gracias a los tres empates: Real Betis, Athletic Club y Celta de Vigo.

Real Sociedad - Girona FC: fecha y horario del partido de la jornada 16 de LaLiga 25/26

El partido entre el Real Sociedad y el Girona, tendrá lugar este viernes 12 de diciembre de 2025, a las 21:00 horas, en el estadio de Anoeta.

Elche CF - Girona FC: ¿Dónde ver en directo por televisión?

Este partido de la decimosexta jornada de la máxima categoría del fútbol español será retransmitido en directo por la televisión de pago, tanto en su versión web como en su aplicación para móviles, así como por las diversas operadoras televisivas que ofertan este dial, como son los casos de DAZN LaLiga (Movistar dial 55 y Orange dial 113), en la plataforma de DAZN y en LaLiga TV Bar.

Real Sociedad - Girona FC: ¿Cómo seguir en directo online?

Para saber todos los detalles que ofrezcan las horas previas al encuentro de este viernes entre la Real Sociedad y el Girona, así como para disfrutar del partido con una narración en directo y minuto a minuto, podrán seguirlo online con ESTADIO Deportivo a través de www.estadiodeportivo.com.