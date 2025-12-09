El Athletic se adelanta a Villarreal y Real Sociedad en el fichaje de una joven promesa

El club bilbaíno se ha movido rápido tras descubrir que dos ojeadores del conjunto castellonense estuvieron el pasado fin de semana en Basauri para seguir en directo al joven central de 11 años, que pasará a formar parte de la cantera rojiblanca

Su particular filosofía obliga al Athletic Club a tener unas importantes redes de captación para tratar de pescar a todos los posibles talentos que destacan en su área de influencia. Pero no siempre es posible cumplir con esa misión. El último ejemplo es el de la perla de la UD Logroñés, Manex Rezola, que se ha decantado por la oferta del Real Madrid. Además, cada vez son más los clubes que ven en el País Vasco un importante caladero para nutrir sus canteras, como es el caso del Villarreal. Pero esta vez el club rojiblanco se ha movido rápido para llevarse el gato al agua en esa particular lucha con el 'submarino amarillo' en la que han saltado chispas con varios nombres de por medio, viviendo su caso más mediático con el fichaje de Igor Oyono.

Su propio club avisó al Athletic

En concreto, desde Ibaigane se han asegurado la contratación de cara a la próxima campaña de un joven central de 11 años que milita en el alevín de segundo año del Baskauri FE. Según ha adelantado El Correo, ha sido su propio club el que ha puesto a los técnicos del Athletic sobre la pista tras comprobar cómo tanto el Villarreal como la Real Sociedad venían interesándose con fuerza en las últimas semanas en el defensor, que responde a las iniciales de J.M. y recientemente ha recibido la llamada de la selección de Euskadi sub 12.

Ya se entrenaba en Lezama

En concreto, dos ojeadores del club castellonense estuvieron presentes el pasado fin de semana en el Polideportivo Artunduaga de Basauri para seguir en directo las evoluciones de esta interesante promesa, algo que los 'scouts' de la Real Sociedad también han venido realizando en más de un encuentro. Sin embargo, finalmente ha sido el club bilbaíno el que ha convencido a su familia para que continúe su formación futbolística en Lezama, adonde ya estaba acudiendo a entrenar una vez en semana en el marcado de unas jornadas de tecnificación.

Siguiendo los pasos de Asier Hierro

Nacido en 2014, el que será nuevo jugador rojiblanco viene de participar el fin de semana pasado con su actual equipo en el torneo Cantabria Infinita, donde el Baskauri confirmó la buena salud de su cantera al llevarse el triunfo tanto en su categoría, donde derrotó al Santutxu por 4-2, como con el equipo de la generación de 2012. Un gran éxito sin duda en una competición en la que también toparon partes clubes como el Racing de Santander, el Sporting de Gijón o el Real Valladolid.

De este modo, el club de Basauri, el segundo más grande de Bizkaia en cuanto a estructura de cantera, se confirma como uno de los principales surtidores de jóvenes promesas al Athletic. Ahí están los ejemplos de Alain Cobo y Egoitz Hernández, que militan en el Basconia, y sobre todo de Asier Hierro, que ya ha debutado con el primer equipo a las órdenes de Ernesto Valverde.