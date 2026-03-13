El Atlético de Madrid confirma la lesión de Oblak y ofrece el parte médico

El meta esloveno no podrá ser de la partida mañana sábado en la visita del Getafe al Metropolitano debido a unas molestias en el costado que sintió en la sesión de este viernes y le han producido una distensión muscular

Aunque la atención se centra en la final de la Copa del Rey y la encaminada eliminatoria de Champions frente al Tottenham, que deberá resolver la próxima semana en Londres, el Atlético de Madrid retoma este sábado LaLiga ante el Getafe con el objetivo de mantener su buen momento. Poco más tienen que hacer ya los rojiblancos en el campeonato doméstico que tratar de amarrar la tercera plaza, pero Diego Simeone, fiel a su discurso, no se fía un pelo de un conjunto azulón al alza, que incluso se ha metido en la pelea por Europa.

Así le ha ido al Atlético de Madrid sin Olbak

De cara a dicha cita, que tendrá lugar en el Metropolitano a partir de las 16:15 horas, la noticia es la ausencia de Jan Oblak, indiscutible bajo palos para el 'Cholo'. El meta esloveno, de hecho, solo se ha perdido un encuentro en LaLiga, precisamente ante el Getafe, y otro frente al Inter de Milán en la Champions a finales de noviembre, por unas molestias musculares. Ambos se saldaron con victorias (0-1 y 2-1).

Ahora, su baja se produce después de que esta mañana no pudiese acabar la jornada de trabajo junto al resto de sus compañeros, como ha informado el propio club madrileño. Así, Simeone "no podrá contar con Jan Oblak, que en la sesión de entrenamiento de este viernes acabó con molestias en el costado y, tras las pruebas realizadas por los servicios médicos, el parte indica que el guardameta sufre una distensión muscular".

Los números de Juan Musso

Se presenta, por tanto, una nueva oportunidad para Juan Musso, que hasta ahora sí esta disfrutando de la titularidad en la Copa del Rey. En el campeonato liguero, por su parte, será su segundo choque del curso después de que en la primera vuelta consiguiera dejar su meta a cero en el Coliseum.

En total, el argentino, que cumple su segunda temporada como rojiblanco, suma siete encuentros en los que ha encajado seis goles, dejando su meta a cero en cuatro ocasiones. La pasada temporada, por su parte, disputó 9 choques, siete de ellos también en la Copa del Rey, viviendo así desde su llegada procedente de la Atalanta a la sombra de Oblak, si bien su situación podría cambiar si el esloveno hace las maletas a final de curso, como pretende el Atlético de Madrid para rebajar su masa salarial.

El resto de ausencias y la convocatoria del Atlético de Madrid

La baja de Oblak, además, se suma a las de Rodrigo Mendoza y Pablo Barrios, que reapareció frente al Tottenham tras varias semanas en el dique seco y ha vuelto a caer lesionado, esta vez en el muslo derecho.

De este modo, la convocatoria para la visita del Getafe la completan el canterano Julio Díaz y los guardametas de la Academia Esquivel y Álvaro Moreno. Junto a ellos, Simeone contará con Musso, Nahuel Molina, Marcos Llorente, Pubill, Giménez, Le Normand, Lenglet, Hancko, Ruggeri, Giuliano, Koke, Johnny Cardoso, Obed Vargas, Álex Baena, Thago Almada, Nico González, Sorloth, Julián Álvares, Lookman y Griezmann.