Simeone sale en defensa de Julián Álvarez y es optimista con Pablo Barrios

Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, ha atendido a los medios de comunicación antes del partido que su equipo va a disputar contra el Getafe CF. El técnico ha hablado de la dificultad que existe en superar al equipo entrenado por José Bordalás y ha salido en defensa de Julián Álvarez, que hace unos días puso en duda su continuidad en el club la próxima temporada. Por otro lado, también se ha mostrado optimista con la recuperación de Pablo Barrios.

Simeone ha analizado al Getafe CF. "El Getafe viene creciendo hace un par de años, su entrenador tiene mejores armas para lo que él necesita y sus jugadores lo aplican de la mejor manera".

Por otro lado, Simeone ha dicho que espera contar con Pablo Barrios, de nuevo lesionado, en la final de la Copa del Rey. "Estamos esperando que vuelta a estar con nosotros. Ojalá que sea el menos tiempo posible y que pueda estar para la final de Copa".

Por otro lado, el entrenador del Atlético de Madrid ha salido en defensa de Julián Álvarez. "Entiendo todas sus preguntas. Ganamos al Brujas 4-1 y el mejor para ustedes fue Oblak, que paró dos pelotas importantes. El equipo quedó en segundo orden. La expectación fue que Oblak salvó el partido. Contra el Barcelona fue 4-0 y la parte importante fue Griezmann, si se va o se queda. Se quedó con nosotros y va a jugar la final... Julián hizo una declaraciones correctas el otro día, nos está dando un montón. Ganamos al Brujas y todo se basó en Oblak. Al Barcelona, 4-0 y todo basado que Griezmann se iba. Al Tottenham, 5-2 y todo basado en Julián Álvarez. Le dije a mi gente que íbamos a competir y estamos compitiendo".

La opinión de Simeone sobre Apollo, nuevo dueño del Atlético de Madrid

Simeone también ha sido cuestionado por Apollo, que anunció el nuevo consejo de administración del Atlético de Madrid. "No vi lo de los chicos. Sí lo de Apollo y su llegada. Bienvenida a este gente que llega para que el Atlético siga creciendo. Ojalá que podamos hacer un Atlético mejor".

Elogios a Marcos Llorente y a Álex Baena

El entrenador argentino ha elogiado a Marcos Llorente. "Es un jugador muy importante para nosotros. El año que ganamos la Liga encontramos un lugar donde poder dar todo su fútbol. Nos hizo mucho bien en esa Liga que jugó por derecha. Hemos visto otros lugares donde puede jugar, tiene una maduración muy buena como jugador y ojalá mantenga ese nivel para nuestro bien y el de la selección española".

Simeone, por último, también ha tenido palabras para Álex Baena. "Es un jugador extraordinario, necesitamos que su ritmo de juego se eleve. Es diferencial si se eleva. Puede jugar en muchos sitios, todo pasa por él y seguro que nos dará cosas muy buenas".